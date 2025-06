Juve, la classe di Yildiz per sfidare il Real

Risale a più di sette anni fa l’ultimo confronto in competizioni ufficiali fra la Juve e il Real. Al Bernabeu la Signora la spuntò per 3-1 nel ritorno dei quarti di Champions, ma non bastò a rimontare lo 0-3 dello Stadium, quello della rovesciata di Ronaldo. Sembra una vita fa, e domani sera (21 italiane) le due big si ritrovano agli ottavi del Mondiale per Club.

Cosa non è cambiato, è la capacità dei Blancos di attrarre talenti da tutto il pianeta, al di là dei risultati sul campo che possono arrivare o meno (nella stagione che si sta concludendo sono arrivate ‘solo’ la Supercoppa e l’Intercontinentale, ancora con Ancelotti in panchina). La Juve, invece, è alle prese con una ristrutturazione permanente ma il top europeo è sempre più distante.

E’ quello che si è osservato amaramente nella giornata della manita subita col City e che ha chiuso il girone. Guardiola, pur facendo turnover, poteva schierare un team di assoluto valore. La Signora di Tudor, invece, non poteva presentare giocatori altrettanto all’altezza ed è sprofondata sotto ogni aspetto.

Solo con Yildiz in campo nella ripresa, e non a caso, le cose sono parzialmente cambiate contro Haaland & Co., davvero dominanti.

La profondità della rosa è uno dei problemi di una Juve impegnata nella faticosa ricerca di una grandezza perduta. E ora che Savona sarà out per più di un mese, il focus del mercato si è spostato dall’attacco alla difesa. Balerdi, esperto centrale argentino del Marsiglia, sembra l’ipotesi più praticabile. Anche perché Tudor lo conosce e saprebbe come inserirlo in tempi brevi in gruppo, sempre aspettando il ritorno di Bremer.

Vlahovic è sempre più un caso: vorrebbe restare in bianconero, in ragione anche di un ingaggio monstre lievitato, tutto compreso, fino ai dodici milioni netti all’anno. Il contratto del serbo scade nel 2026 – sarebbre un fallimento operativo e un grave danno economico lasciarlo andare a parametro zero tra un anno – e non è per nulla semplice piazzare sul mercato a una cifra considerevole il numero 9. Di fatto, senza questa cessione sarebbe impossibile ambire a un nuovo attaccante di peso, leggi Jonathan David o Jadon Sancho.

Un modo per incassare risorse necessarie ci sarebbe nell’immediato: battere il Real, visto che arricchirebbe le casse della Continassa di altri undici milioni. Nella speranza che quella vista contro il City non fosse poi la vera Juve.