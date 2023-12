Juve lassù con il brivido. Gatti-gol al 94’, Monza ko. Corto muso e gioia al Max

Com’è che dice quell’adagio juventino? Fino alla fine. E fino alla fine ci ha creduto il Monza quando, a tempo scaduto, l’ha messa dentro col figlio d’arte Valentin Carboni. Però, stavolta quella fine era ancora un po’ più in là. Oltre la rabbiosa infilata di Rabiot e fino al gol di Gatti che pure aveva sbagliato il primo match point. E così la Juve è di nuovo regina ad orologeria, aspettando cosa farà l’Inter. E lo è nella settimana dei grandi annunci. Il primo l’ha tirato fuori Vlahovic, dicendo a chiare note che da Torino non s’è mai voluto muovere e a maggior ragione non si muoverà. Anzi, c’è vento di rinnovo. Poi, è arrivato John Elkann, non uno qualsiasi, che ha detto a chiare note come la Juve non solo non si vende, ma il rilancio ci sarà eccome. E siccome non c’è mai un due senza un tre, ai refoli di mercato che vorrebbero (anche) Palladino in corsa per la panca Juve, risponde Giuntoli con una ventata poderos: "Max ce lo teniamo stretto". Fine dei giochi di pancamercato, dunque.

Il primo posto in classifica è, ancora una volta, un prezioso ricamo costruito sulla più densa filosofia di Max Allegri, che non è certo solo fase difensiva, ma anche valorizzazioni dei dettagli. Come i calci d’angolo, considerando che nessuno come la Juve abbia segnato dalla bandierina, cinque gol compreso quello stacco super di Rabiot. Però poi, non è soltanto questo. E, anzi, se la Juve avesse sfruttato le opportunità del primo tempo sarebbe bastata mezz’ora per blindare partita, risultato e primo posto a orologeria.

Già perchè Vlahovic sbaglia il rigore dal dischetto e poi sulla ribattuta fa fare la figura dell’Avenger allo sveltissimo Di Gregorio. Per fortuna di Dusan e della Juve, sull’angolo successivo – siamo nei primi minuti del match - arriva la perla di Rabiot. Il bis, poi, ancora su angolo poteva segnarlo Gatti su sponda di Alex Sandro, Niente, gol mangiato e di brutto. E Chiesa, Max lo vuole centrale ma è un fatto che Fede punga molto più partendo dall’esterno, lo dicono i numeri e le prestazioni. Però è vero che se l’ex viola dovesse imbroccare il binario, probabilmente alzerebbe la quota gol come vuole Allegri.

Palladino nella ripresa decide di cambiare il poco efficace modulo senza punte piazzando Colombo là davanti con Mota Carvalho a sostegno. Ora, ci sono più bollicine rosse, Max cambia l’attacco, ma a tempo scaduto la partita esplode con il cross-gol di Carboni e la rabbiosa azione di Rabiot che manda in paradiso Gatti e la Juventus.