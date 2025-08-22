Juve, lo sfogo di Tudor. "Mercato aperto e partite: pazzia»

Tra le doti che vanno riconosciute a Igor Tudor c’è anche quella della schiettezza. "Guardo poco le informazioni che circolano, altrimenti si diventa matti: si inizia a giocare con il mercato aperto, è una pazzia, ma va accettata", ha detto ai microfoni di Sky Sport l’allenatore della Juventus commentando l’imminente inizio della Serie A con la finestra estiva di trattative ancora aperta.

"Gli allenatori impazziscono per questa cosa – ha aggiunto il tecnico croato – e speriamo che si cambi: una cosa normale sarebbe che almeno la settimana prima di iniziare il campionato si chiuda al mercato".

Chissà che l’appello di Tudor, per altro solo l’ultimo in merito da parte di chi vive il calcio ai massimi livelli, non faccia breccia agli alti piani del pallone.

Di sicuro, la Juve si avvicina all’esordio di domenica contro il Parma con ancora tante incognite legate alla rosa. Vlahovic a questo punto potrebbe restare; il ritorno di Kolo Muani in prestito dal Psg non è ancora stato formalizzato, mentre ancora si cerca di cedere Nico Gonzalez, destinazione Atletico Madrid, così come Arthur, per il quale è stato comqunque trovato un accordo verbale con il Gremio.

La Signora deve operare anche in mediana. Hjulmand dello Sporting è il sogno – servono almeno 50 milioni – O’Riley del Brighton un’opzione più praticabile, specialmente pensando a un prestito.