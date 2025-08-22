Juve, parla Locatelli: “Partiamo con nuove energie, dobbiamo fare grande stagione”

Torino, 22 agosto 2025 – Una Juve nuova, con energie fresche, con l’obiettivo di tornare ai vertici dopo una stagione oltremodo difficile e con zero trofei in bacheca. Solo Igor Tudor, alla fine, ha salvato il posto in Champions e la prima necessità è ridare status al club per rimetterlo dove deve stare, cioè nei primi posti. Napoli e Inter probabilmente partono avanti, ma i bianconeri devono mandare un segnale con mentalità, atteggiamento e lavoro. Questa la ricetta 2025/2026 ben enunciata dal capitano Manuel Locatelli in una intervista a Sky a due giorni dal debutto in campionato con il Parma. La sensazione è che ci sia un’aria nuova dopo la pesantezza che si era innescata la stagione scorsa.

Locatelli: “Dobbiamo fare grande stagione”

La Juve parte in casa, allo Stadium, contro il Parma che è squadra da non sottovalutare ma la carica dell’ambiente sta infondendo nuovo entusiasmo alla Vecchia Signora, che ovviamente vuole partire bene. Parola del capitano: “Siamo molto felici di partire e non vediamo l’ora – le sue parole a Sky – Saremo davanti alla nostra gente e veniamo da un’annata molto lunga, ma ora ci sono nuove energie e la preparazione è andata bene. Siamo contenti e pieni di energia”. Già dalle parole si capisce un’aria nuova e se Elkann ha parlato chiaro ‘obiettivo vincere’, Locatelli promette massimo impegno: “La Juve deve fare il massimo in ogni competizione, sappiamo che ci sono squadre davanti a noi e altre con noi, ma non faremo calcoli e lo scopo è lavorare duro come da dna di questo club. Di certo dobbiamo fare una grande stagione”, il messaggio di Locatelli. E c’è anche maggiore unità in gruppo e in spogliatoio, il rapporto si è consolidato ed è alla base di una stagione importante. Il rendimento in campo passa prima da quello che c’è fuori: “Stiamo bene insieme, c’è un bel gruppo ed è la base per una squadra. Poi è tornato Bremer, un giocatore fondamentale per noi. Il mister ormai lo conosciamo bene e serve spirito di squadra per fare una grande stagione. L’unione è importante”. E per Locatelli c’è il ruolo di capitano, che significa maggiori responsabilità e necessità di fungere da guida per il gruppo. Il mediano ha espresso il suo punto di vista: “La promessa che facciamo è lavorare duro e con impegno, solo così si può arrivare alla vittoria. L’impegno è l’emblema della Juventus”. In generale, poi, c’è un calcio italiano che ha portato in Serie A campioni esperti, di grande curriculum e status come Luka Modric e Kevin De Bruyne, tra l’altro due mediani come Locatelli. Sarà una grande sfida per il capitano bianconero che ovviamente è attratto dall’incontro con due grandi calibri del calcio mondiale: “Sono due campioni, anzi leggende vere e proprie del calcio. Sarà un onore sfidarli. Li ho già incontrati entrambi e ci siamo anche scambiati le maglie. Un campione lo vedi anche da quello. Si impara sempre da giocatori così e sarà bello confrontarsi”.

Zhegrova e Gonzalez

Poi, c'è il mercato. La Juve viaggia verso l'ultima settimana con il sì totale di Edon Zhegrova che ha accettato la proposta bianconera da circa 2.5 milioni di euro all'anno per cinque stagioni. Ora la palla passa ai club, ben sapendo che la Juve dovrà presumibilmente sacrificare Nico Gonzalez. Intanto, si prova a lavorare all'intesa con il Lille sulla base di circa 20 milioni di euro comprensivi di bonus e c'è margine per raggiungere un accordo. Sulla situazione di Gonzalez, invece, per ora non ci sono novità. L'argentino è disposto ad accettare la corte dell'Atletico, anzi è molto attratto, ma da Madrid non è ancora arrivata l'offerta giusta. La Juve è partita da una valutazione di 30 milioni di euro, ma potrebbe abbassarla leggermente per agevolare una fumata bianca che sbloccherebbe anche Zhegrova. Occhio alla mediana. L'ipotesi Rabiot sembra durata lo spazio di un pomeriggio perché sul francese è piombato il campionato turco, con tanto di apertura secondo il portale Fotomac. Il Galatasaray starebbe tentando Rabiot, che non può più rimanere a Marsiglia dopo la rissa con Jonathan Rowe, ceduto invece al Bologna. Ora i turchi dovrebbero accontentare le richieste dei francesi sul cartellino: si parla di 15 milioni di euro. La Juve, dunque, con Douglas Luiz al Nottingham, continua a battere la pista Matt O'Riley, mediano di gamba e tecnica box to box del Brighton. Valore di circa 30 milioni di euro. Infine, la telenovela Kolo Muani. La Juve, che era partita dal prestito con diritto, è riuscita a convincere il Psg sulla forma (cioè l'obbligo di riscatto, con i parigini che inizialmente volevano solo la cessione definitiva), ma quando si è arrivati a parlare della cifra finale l'accordo non ha trovato uno sbocco utile. La Juve si è spinta a 10 di oneroso più 40-45 in obbligo di riscatto, ma il Psg vuole qualcosa in più e ha cambiato le carte in tavola. Si continua a trattare, ma la Juve deve provare a salire attorno ai 60-65 milioni sulla cifra totale. Insomma, è corsa contro il tempo. Tudor non lo avrà contro il Parma, c'è comunque Vlahovic, ma ovviamente conta di averlo per la seconda di campionato e lo stesso giocatore vuole fortemente la Juve e si è negato a tutte le altre proposte. Il Psg mollerà l'osso? Insomma, sono le ultime tornate, quelle decisive, poi via all'autunno, alle coppe europee e al mese di settembre che apre la lunga fase calcistica, con annesse soste nazionale, fino a Natale. Si parte.