Juve, Phillips difficile, Koopmeiners per l’estate: il mercato di Giuntoli

Torino, 12 dicembre 2023 - E’ nota la necessità di acquistare uno o due mediani per la Juve a gennaio. L’esigenza tecnica, soprattutto alla luce delle assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, si scontra con il percorso di risanamento del bilancio che non prevede passi più lunghi della gamba. Giuntoli dovrà usare il bilancino, magari facendo affidamento su qualche cessione mirata, non tra i big, per racimolare un gruzzoletto utile, oppure virare semplicemente sulla strategia del prestito fino a fine stagione. Diversi gli obiettivi sul taccuino del dirigente juventino, ma molti di questi sono costosi o complicati da acquistare, mentre per giugno la situazione potrebbe sbloccarsi meglio con qualche plusvalenza.

Piace Phillips, ma vuole la Premier

Kalvin Phillips è in uscita dal Manchester City. Le caratteristiche del centrocampista non si sposano bene con Pep Guardiola e di fatto è certa la separazione a gennaio. La Juve c’è, e da tempo, ma per incastrare tutti gli aspetti servirà pazienza e non è detto si possa trovare uno sbocco utile. Di sicuro i citizens potrebbero preferire la cessione ad una squadra non di Premier League per non rinforzare dirette concorrenti, ma dal punto di vista economico la Juve non può esporsi più di tanto. Le due società ne parleranno nei prossimi giorni, Giuntoli chiederà un prestito e magari un ingaggio in parte pagato dal Manchester city, ma in tutto questo conterà maggiormente la volontà del calciatore. Ad oggi il nazionale inglese sembra preferire la patria, cioè restare in Premier League, dove lo cercano Newcastle, favorita, Tottenham e Manchester United. Importante lo cerchino anche Spurs e Red Devils perché la Juve è a caccia anche di Pierre Emile Hojbjerg e di Sancho, proprio due giocatori di Tottenahm e United. Per gennaio non vengono scartate nemmeno le ipotesi Lazar Samardzic, ma l’Udinese vuole tenerlo per la lotta salvezza, Koné del Mochengladbach e Wieffer del Feyenoord.

Koopmeiners per giugno

Giuntoli, però, lavora anche per la prossima stagione. Il ciclo aperto con i giovani proseguirà, ma servirà anche acquistare elementi di livello e pronti all’uso. L’obiettivo numero uno sembra essere Teun Koopmeiners, da anni perno dell’Atalanta di Gasperini. Il costo è elevato, da 40 milioni in su, e per Giuntoli c’è la necessità di fare plusvalenze per poter pensare di impegnarsi su quelle cifre. Proprio qualche giovane potrebbe dare al direttore gli incassi utili da reinvestire sul mercato. Si può ipotizzare una cessione di Iling junior in Premier League, ma soprattutto quella di Soulé dopo l’annata al Frosinone. Per ora l’attaccante è a quota sei gol e se dovesse proseguire così potrebbe generare quella plusvalenza utile per rinforzarsi sul mercato in entrata. Koopmeiners resta l’idea principale nella mente di Giuntoli anche se non va dimenticato Zambo Anguissa, uno degli artefici dello scudetto targato Spalletti. Attenzione anche ai nomi di Rodrigo De Paul e Fabian Ruiz, altri due che conoscono molto bene il campionato italiano.

