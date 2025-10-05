Juve-Milan, Allegri e Rabiot: "Ritorno emozionante". I rossoneri: "Pari che sta stretto"

Torino, 5 ottobre 2025 - Juventus e Milan non si fanno male. Lo 0-0 che viene fuori dal Sunday Night dell'Allianz Stadium accontenta forse un po' di più la Vecchia Signora, alla luce delle occasioni collezionate e sprecate dal Diavolo nella ripresa, a cominciare ovviamente dall'errore dal dischetto di Pulisic. "Mi aspettavo una partita del genere, contro una squadra forte. Credo che sia un pareggio giusto: abbiamo creato sia noi che loro il commento a fine match di Igor Tudor - Yildiz? Volevamo scambiare lui e Cambiaso, per permettere a Kenan di andare uno contro uno con Saelemaekers. L'ho sostituito perché l'ho visto un po' stanco. Ha dato tutto, così come Conceicao e David. Togliendo lui non volevo dare il segnale di essere intenzionati a stare dietro, allora abbiamo deciso di mettere due attaccanti col 3-5-2. Alla fine abbiamo coperto anche meglio con tre centrali, volevamo fare qualcosa con due attaccanti, abbiamo creato qualcosa su cross, su qualche palla rubata, purtroppo non abbiamo fatto gol. Bremer? Credo che sarà a disposizione dopo la sosta. Ha sentito fastidio, ma non è niente di grave". Sull'inizio di campionato della formazione bianconera, l'allenatore croato aggiunge: "Con due gol in più, avremmo avuto due vittorie in più e sarebbe stato perfetto".

Il pensiero di Cambiaso

Sulla stessa falsariga delle parole di Tudor quelle di Andrea Cambiaso. "Nello spogliatoio c'è entusiasmo, non può essere altrimenti. E' chiaro che cinque pareggi di fila sono tanti, ma sono diversi tra loro. Bisogna andare avanti con entusiasmo: dobbiamo averlo, trascinarcelo e andiamo avanti. Lo 0-0? Non mi aspettavo nulla di diverso da questo tipo di partita, perché conosco mister Allegri e sapevo che sarebbe stata una gara bloccata, Juve-Milan anche storicamente, negli ultimi anni, è sempre stata molto equilibrata. Offensivamente - sottolinea l'ex Genoa - potevamo decisamente fare di più: ci abbiamo provato, ma non ce l'abbiamo fatta. Il Milan, rispetto ad inizio stagione, ha raggiunto una grande fase difensiva. Anche la nostra è stata una buona fase difensiva, poi se Pulisic segna il rigore tutto questo non viene detto, però ovviamente nel calcio gli episodi fanno la differenza".

Qui Milan

Non è soddisfatto per il pareggio l'ex Adrien Rabiot. “È stata una partita emozionante. Ho tanti compagni che conosco alla Juventus, tutto lo stadio, tutto lo staff, anche mister Tudor. Sono davvero contento di essere venuto qua. Avrei voluto vincere ma è così, continuiamo col percorso. Abbiamo avuto occasioni da gol, ci è mancato qualcosa. Dobbiamo fare di più, crescere come squadra - le dichiarazioni del centrocampista francese - Sono due punti persi, potevamo fare molto di più come squadra. Poi è solo l’inizio del campionato, ma vincere qua sarebbe stato importante. Dobbiamo continuare a lavorare perché stiamo facendo bene. L’importante è non aver preso gol, siamo stati solidi. Vedremo la prossima partita ma abbiamo rimpianti”. Tocca poi all'altro grande ex Massimiliano Allegri. "L'errore di Pulisic? I rigori si sbagliano. Abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, sono stati bravi a chiudere gli spazi e la circolazione della palla è stata molto lenta ma soprattutto attaccavamo poco la linea difensiva con i centrocampisti. Nel secondo tempo - prosegue l'analisi dell'allenatore rossonero - siamo cresciuti fisicamente, abbiamo avuto diverse occasioni anche se la prima l’hanno avuta loro quando ha fatto una grande parata Maignan. Poi nel momento decisivo, quando avevamo la Juventus in mano, potevamo avere più cattiveria nel fare gol. Il lato positivo è non aver preso gol e allunghiamo la striscia positiva, il lato negativo è che in certi momenti della partita bisogna essere più cattivi: a quel punto lì la partita andava portata a casa. Il ritorno all'Allianz Stadium? Emozionante, ho rivisto tantissime persone con cui ho lavorato che mi hanno sostenuto durante gli otto anni alla Juventus con cui abbiamo gioito e pianto, perché a volte abbiamo perso. È stato emozionante, divertente. Devo solo che ringraziare, così come ringrazio il pubblico. Sono contento di essere tornato".

