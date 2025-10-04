Juve-Milan, Tudor: “Vogliamo fare bella gara. Loro sono forti”

Torino, 4 ottobre 2025 – Da una parte una squadra in grande rilancio e con l’entusiasmo di aver battuto i campioni d’Italia in carica, dall’altra una compagine avvolta dai primi sintomi di pareggite acuta. Juve-Milan è già un primo spartiacque in campionato in vista della sosta per le nazionali e davanti al proprio pubblico la Vecchia Signora non vuole fallirlo. Parola di Igor Tudor, che ha chiesto alla squadra una grande prestazione per fermare i rossoneri, rivitalizzati dalla cura Allegri e dalle mosse estive di mercato. Non è uno scontro decisivo, mai ce ne sono a ottobre, ma qualche indicazione importante potrà venir fuori e nessuna delle due vorrà steccare.

Tudor: “Milan di primissimo livello”

Grande rispetto da parte di Igor Tudor per quello che il Milan di Allegri ha confezionato in questo avvio di stagione. Steccata la prima con la Cremonese, i rossoneri hanno poi ingranato le marce alte riuscendo anche a battere il Napoli di Conte: "Sono una squadra di primissimo livello, con un grande allenatore e grandi giocatori – le parole di Tudor – Vivono un buon momento, ma noi giochiamo in casa e vogliamo fare una bella gara. Ci manca la vittoria, ma voglio analizzare le prestazioni e abbiamo fatto due grandi partite con Atalanta e Villareal. Meritavamo di vincere entrambe e ho visto una squadra in crescita". Resta, però, una Juve che potrebbe concretizzare di più davanti e subire di meno dietro. Nelle ultime cinque partite sono stati subiti due gol a partita, mentre in attacco ci sono ancora giocatori a secco: "La poca concretezza posso anche vederla come una cosa positiva, cioè che creiamo tanto. Da parte mia vorrei vedere gli esterni fare qualche gol così come i mediani. Il mio scopo è far lavorare forte la squadra sempre". La richiesta numero uno di Tudor è sempre quella: mentalità e atteggiamento. Non solo in partita ma soprattutto in allenamento: "A volte si vince e a volte si perde, ma a me interessa il cuore, la voglia. Serve lavorare forte e dare tutto in allenamento", il messaggio di Igor. Dal punto di vista tattico, invece, c'è la costante ricerca di equilibrio che porti la Juve a segnare davanti ma anche a blindare la difesa dietro: "Lo chiedo dal primo giorno, noi proviamo a fare le cose che servono sia in attacco che in difesa e scegliamo i giocatori. La cosa importante è vedere la squadra che fa ciò che deve, poi magari non sempre riusciamo a farlo per novanta minuti. Ci sono dei difetti ma si lavora per migliorare". Per ora, dunque, non c'è preoccupazione. Tudor vede la squadra rispondere alle richieste e spesso i giudizi sono solo relativi ai risultati: "Mi piace la squadra – la chiosa del tecnico – C'è identità e sa cosa fare con e senza palla. Ci manca la vittoria e sappiamo che quando si vince si fa un'analisi e quando si perde se ne fa un'altra. Io devo analizzare tutto". Ora palla al campo: appuntamento allo Stadium domenica alle 20.45.