Juve, Nottingham forte su Savona: offerta da 15. Kolo Muani aspetta

Torino, 27 agosto 2025 – La Premier League può dare una mano alla Juve in ottica conferma di Randal Kolo Muani? Forse. Con Dusan Vlahovic bloccato alla Continassa, e per ora senza sbocchi di mercato, anche se la Juve continua a sperare in una offerta credibile negli ultimi giorni, il Nottingham Forest è scatenato e vuole ancora pescare in Italia. Il club inglese, infatti, ha messo nel mirino Nicolò Savona e dopo una prima offerta di poco superiore ai 10 milioni, rifiutata, starebbe per rilanciare. Soldi che la Juve potrebbe dirottare su Kolo Muani, ma con la ferma intenzione di non salire oltre i 55 milioni di euro totali. Occhio anche a Edon Zhegrova: resta l’accordo col giocatore ma serve la cessione di Nico Gonzalez.

Nottingham rilancia: 15 milioni per Savona

Fa la spesa in Italia il Nottingham Forest. Prelevato Dan Ndoye dal Bologna per quasi 50 milioni, prelevato Douglas Luiz dalla Juve, ora il club inglese ha messo nel mirino Nicolò Savona. Prima offerta in doppia cifra respinta, ma il Nottingham è pronto a rilancio e si parla di una nuova proposta da 15 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita. La Juve che fa? Ne chiede almeno 18, ma potrebbe essere disposta a trattare perché un incasso per un giocatore non cardine può fare comodo. Conterà anche la volontà del calciatore. Savona è giovane, vuole crescere, ma con Tudor rischia di esserci meno spazio rispetto a Motta e per il difensore sono fasi di riflessione, anche sotto il profilo dell’offerta contrattuale di ingaggio in Premier League. La Juve, ovviamente, ha messo una asticella importante, ma non è totalmente chiusa all’operazione perché un gruzzoletto farebbe comodo per reinvestire sul mercato in entrata dove i fronti caldi sono Randal Kolo Muani ed Edon Zhegrova.

Kolo Muani: il Psg tiene il punto

Ma sono giorni caldi sull’asse Torino-Parigi. Intanto, Dusan Vlahovic rimane alla Continassa, si allena regolarmente e il mercato attorno a lui non sta decollando a meno di clamorosi colpi di scena da Milano o Newcastle. Sarebbe stata, questa, una cessione fondamentale per la Juve, che avrebbe liberato un ingaggio pesante da 12 netti e fatto spazio in rosa per Randal Kolo Muani, che ha solo i colori bianconeri in testa. Il francese vuole tornare, ma il Psg chiede oltre 60 milioni di euro e la Juve per ora non vuole corrisponderli. La Vecchia Signora può arrivare a 55 con 10 di prestito oneroso e 45 in riscatto, non di più, e per questo si registra ancora uno stallo evidente a soli cinque giorni dalla fine del mercato. Il tempo stringe e il giocatore frigge perché rischia di rimanere a Parigi con pochissimo spazio a disposizione.

Zhegrova e Nico Gonzalez

Poi, c’è il possibile affare Edon Zhegrova dal Lille. Ex compagno di Jonathan David, Zhegrova è il primo obiettivo della Juve per l’attacco, ma per poter chiudere l’operazione e trattare con il club francese serve l’uscita di Nico Gonzalez. In questo caso, i bianconeri lavorano solo per una cessione a titolo definitivo, formula e cifra (30 milioni) che l’Atletico Madrid non ha ancora offerto. L’argentino è attratto dalla possibilità di andare a Madrid, ma non vuole forzare la mano e creare problemi, così attende paziente l’evolversi degli eventi. Se si sbloccherà bene, altrimenti rimarrà col massimo impegno giocatore della Juve. Attende anche Zhegrova, che ha un accordo con la dirigenza juventina ma senza il sacrificio di Gonzalez probabilmente l’operazione non si farà.

Angelo Alessio: “Juve in costruzione, potrebbe anche giocare a quattro”

La vittoria col Parma al debutto e allo Stadium riporta alla mente a un vecchio scudetto targato Antonio Conte, partito proprio con una vittoria interna con i ducali. Oggi, però, la Juve parte in seconda fila, anche se non sembra una lotta scudetto totalmente chiusa. Della fase bianconera ha parlato l'ex giocatore e allenatore Angelo Alessio a Tuttojuve: "E' una Juve in costruzione e da scoprire – il suo commento – Non c'è ancora consapevolezza di dove possa arrivare, ma nel complesso si sono comportati bene alla prima giornata. Vedo già un Yildiz determinante e anche Thuram mi è piaciuto. David? Mi ha colpito, ma ora gli prenderanno le misure e lui dovrà cavarsela". Anche per Alessio il Napoli è la favorita, cioè la squadra più collaudata e rodata. Juve in seconda fila, ma al livello dell'Inter: "Il Napoli viene dal campionato vinto e ha certezze, è una squadra collaudata. La Juve è più dietro ma non la vedo inferiore all'Inter. Diciamo che manca ancora qualcosa e speriamo che la dirigenza riesca a mettere mano alla rosa". E cosa manca per Alessio? Qualcosa a centrocampo. Servirebbe un sostegno davanti alla difesa oltre a quelli che ci sono già: "Manca un centrocampista dinamico e più difensivo per dare un cambio a Locatelli e Thuram. Oggi ci sono mediani offensivi, come Koopmeiners, che continuo a vedere in difficoltà". E attenzione anche al modulo. Per ora Tudor ha proseguito con la difesa a tre, ma per Alessio la Juve può giocare anche a quattro: "Sì, può farlo, il 4-3-3 darebbe modo ai giocatori offensivi di non essere penalizzati, soprattutto i mediani McKennie e Koopmeiners che sono abili negli inserimenti". In difesa, infine, arriva un aiuto. Si parla del ritorno di Bremer: "E' sempre una certezza, come Yildiz e Di Gregorio – la chiosa di Alessio, che invece non ha apprezzato l'espulsione di Cambiaso – Una ingenuità che gli farà saltare l'Inter. Deve crescere".