Juve, nuova carica per sognare. Esame Wydad e piace Jackson

Rispetto all’esordio contro l’Al-Ain, risoltosi con una confortante manita, l’asticella dell’attenzione deve alzarsi per la Juve oggi al Mondiale per Club. Perché i marocchini del Wydad un palmares di alto livello ce l’hanno: tre anni fa sono stati campioni d’Africa, e la compagine che affronta la Signora è una delle più titolate di un Paese che agli ultimi Mondiali è arrivato tra le prime tre.

I bianconeri, poi, hanno l’opportunità imperdibile di ipotecare già il passaggio agli ottavi, vincendo. Così poi da rendere l’ultima sfida del girone contro il City solo una lussuosa formalità al netto di sorprese.

Il debutto americano non è stato certo probante, ma nemmeno sono emerse incertezze. Tudor può contare su un gruppo che sta forgiando a propria immagine e somiglianza: concreto, convinto e focoso. Difficilmente il tecnico croato stravolgerà l’undici di partenza, puntando su Kolo Muani in luogo di un Vlahovic sempre più distante dal progetto (ma anche assai difficile da piazzare sul mercato pretendendo certe cifre). Yildiz e Conceiçao i fantasisti a supporto, con Thuram e McKennie a coprire le spalle.

Chiaro il tentativo di stabilizzare la squadra dopo le sbandate delle scorse stagioni. Ma non dovranno mancare rinforzi. Per l’attacco, il sogno resta Osimhen, con tutte le complicazioni del caso: ingaggio e clausola da 75 milioni: valida solo per andare all’estero dopo il prestito al Galatasaray, ma in scandenza il 15 luglio.

Per l’attacco, piace eccome Sancho, ma qui c’è ancora un incrocio con gli azzurri di Conte. E l’inglese dello United ora al Chelsea gradirebbe più il Napoli scudettato che la Torino bianconera. Ecco perché il dg Comolli sonda anche altre piste. L’ultima porta a un altro giocatore dei Blues londinesi, il senegalese Nicolas Jackson. In Premier è arrivato a dieci reti nell’ultima stagione, ma senza trovare mai troppo spazio. Un’ipotesi che la Signora vuole tenere viva, soprattutto se anche un altro big come Gyokeres dello Sporting Lisbona si rivelasse troppo arduo. Le cifre però sono importanti anche su Jackson, espulso al Mondiale per Club nella sconfitta del Chelsea col Flamengo: servono non meno di 50 milioni.

Ma tutto dipende in definitiva dal destino della coppia impossibile, Kolo Muani-Vlahovic. Se la Juve sembra intenzionata a fare ogni tentativo per tenere ancora in prestito il francese del Psg, dovrà pure capire in tempi stretti se il serbo sia ancora un giocatore su cui puntare.

In difesa, si torna a parlare di Aguerd: baluardo della nazionale marocchina, è di proprietà del West Ham e alla Real Sociedad si è confermato di livello internazionale. Centrale con visione di gioco, sarebbe il perfetto sostituto di Renato Veiga, già tornato al Chelsea.