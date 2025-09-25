Un nuovo presidente alla Juve? Ipotesi Platini e Del Piero

Torino, 25 settembre 2025 – Una riorganizzazione aziendale? La Juve sul campo sta preparando il match con l’Atalanta, che apre un trittico di livello con anche Villareal e Milan, ma dietro le quinte starebbe lavorando a un riassetto delle cariche in organigramma. Non solo la ‘promozione’ di Damien Comolli al ruolo di amministratore delegato, ma anche la possibilità di nominare un nuovo presidente. Sarà il Cda di venerdì a chiarire la situazione non solo dirigenziale ma anche economica, con un passivo che dovrebbe essersi sensibilmente ridotto.

Del Piero o Platini candidati?

Andiamo con ordine. Previsto un incarico di maggior rilevanza per Damien Comolli. Partito con il ruolo di direttore generale, venerdì il manager francese potrebbe assumere la carica di nuovo amministratore delegato della Juventus in sostituzione di Maurizio Scanavino, che potrebbe essere dirottato in un’altra società del gruppo Gedi (Repubblica?). Sono oggi due le opzioni in ballo: Comolli Ad generale oppure amministratore della sola parte sportiva con Scanavino sull’area finanziaria. A ruota, anche Giorgio Chiellini potrebbe salire in organigramma. L’ex calciatore è oggi Director of Football Strategy ma nel Cda in programma venerdì potrebbe entrare in consiglio dato che il numero dei membri dovrebbe passare da 5 a 11.

Insomma, un riassetto aziendale e in cui trapela l’enorme fiducia della proprietà nelle figure di Comolli e Chiellini, che dunque rappresenteranno due colonne della Juve del futuro. L’ex Tolosa ha imbastito un mercato funzionale e oculato, con un occhio al rafforzamento ma anche alla sostenibilità, mentre ‘Chiello’ rappresenta l’anello di congiunzione tra squadra e società e dall’alto della sua esperienza può comprendere meglio alcune dinamiche interne. Poi, la figura del presidente. Dal 2022 è ricoperta da Gianluca Ferrero, ma John Elkann potrebbe dare vita a un cambiamento e anche qui sul piatto ci sono due tipologie di metodo e strategia. Una figura di grande esperienza e competenza sarebbe quella di Jean Claude Blanc, già ex presidente Juve e anche ex amministratore delegato, con un curriculum di tutto rispetto con anche le esperienze al Psg, al Manchester United e al gruppo Ineos (tra Nizza, Losanna e Mercedes in Formula 1). Sarebbe un gradito ritorno.

La seconda opzione riguarda invece una figura più simbolica, ma di grande impatto romantico. Due ex numeri dieci bianconeri sarebbero tra i candidati. Uno è le roy Michel Platini, tra gli altri ex presidente Uefa, il secondo è Alex Del Piero, ovvero il ‘Pinturicchio’ come ribattezzato da Gianni Agnelli. Sempre molto amato, e a volte corteggiato, Alex Del Piero potrebbe dunque tornare alla Juve dopo qualche spina e qualche riavvicinamento, ma sempre nel solco del dna del club e forte di 513 presenze totali con 208 gol segnati. Sarebbe assoluta garanzia di juventinità e con profonda conoscenza dell’ambiente. Un cda importante, tuttavia, non solo per le eventuali nuove nomine ma anche per i primi dati economico-finanziari del bilancio bianconero. Il lavoro di Comolli ha dato i suoi frutti e il passivo dovrebbe essersi ridotto a circa 50 milioni di euro. Sarebbe un ottimo risultato rispetto alle ultime stagioni.

Liverpool su Bremer. Juve su Milinkovic Savic

Nel futuro, però, la Juve dovrà anche fare ragionamenti di mercato. I big della rosa sono attenzionati dai club di Premier League. L’Arsenal è su Kenan Yildiz, ma qui c’è in ballo una trattativa per il rinnovo di contatto al 2030 a 5-6 milioni di euro, e il Liverpool è sulle tracce di Gleison Bremer con l’idea di affiancarlo a Van Dijk. L’intenzione Juve, su entrambi, è chiara: resistere. Il turco è valutato circa 100 milioni di euro ma in ogni caso è vicino il rinnovo e il numero 10 sarà ancora perno della squadra bianconera. Il difensore è rientrato in questa stagione da un lungo infortunio e senza di lui la difesa juventina ha faticato molto, motivo per il quale la dirigenza ci penserà molto bene prima di cederlo.

Pagato oltre 40 milioni per prelevarlo dal Torino, oggi Bremer vale molto di più per la Juve e i costi rischiano di sforare i 60 milioni di euro. Resta però l’interessamento del Liverpool, che ha aperto in estate i cordoni della borsa e pensa a un inserimento in difesa, con candidati appunto Gleison Bremer ma anche Marc Guehi, centrale del Crystal Palace. Attenzione anche al mercato in entrata. Sulla lista dei bianconeri è ritornato, prepotentemente, Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista della nazionale serba è stato corteggiato più volte ai tempi della Lazio, ma Lotito si è sempre opposto fino a che Milinkovic non ha accettato la ricca offerta dell’Al Hilal, che ora sta per scadere. A giugno 2026, infatti, terminerà il contratto di Sergej con il club di Saudi League e il ritorno in Italia sembra attrarlo. Lo cerca la Juve, che dunque può chiudere il cerchio. Classe 1995, Milinkovic Savic può ancora dare tanto al calcio italiano, lo stiamo vedendo con il quarantenne Modric, e così Tudor potrebbe avere a disposizione un altro centrocampista di fisico e tecnica, soprattutto con propensione al gol.

La situazione contingente aiuta. La scadenza di contratto abbasserà di molto i costi, soprattutto sul cartellino, mentre sull’ingaggio ci sarà da lavorare dato che Milinkovic in Arabia è andato abbondantemente in doppia cifra. Servirà spalmare su più stagioni o lavorare a un accordo col giocatore a cifre decurtate. La pista è comunque viva e già a gennaio potrebbe concretizzarsi per dare a Tudor una alternativa a Khephren Thuram.