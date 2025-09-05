Juve, Openda sostituisce Kolo Muani. Dalla Germania: “E’ migliore del francese”

Torino, 5 settembre 2025 – E’ Lois Openda il sostituto di Randal Kolo Muani. Non c’è stato accordo tra Juve e Psg per l’attaccante francese, che fino all’ultimo ha atteso i bianconeri, così alla fine si è dovuto ‘accontentare’ del Tottenham in Premier League, mentre Damien Comolli si è affidato alla punta del Lipsia, che andrà ad affiancare Jonathan David e Dusan Vlahovic nelle rotazioni. Sembrava fatta a un certo punto dell’estate per il ritorno del francese alla Juve, ma qualcosa tra i club è saltato e dalla Francia si parla di un cambiamento delle condizioni imposto dalla Vecchia Signora, con il conseguente no dei parigini che infatti avevano tenuto caldi i contatti con l’Inghilterra. Insomma, è una mezza rivoluzione in attacco considerando anche gli arrivi di David e Zhegrova, in un reparto che per le scelte di Igor Tudor si prospetta molto ricco e stimolante.

Dalla Germania: Openda migliore di Kolo Muani

Cosa sarà successo tra Juve e Psg? Da una parte si sostiene che i parigini abbiano cambiato il prezzo di Kolo Muani strada facendo, dall’altra invece si parla di teoria opposta, ovvero di un cambio strategico dei bianconeri all’ultimo momento. Di sicuro, per provare a strappare Kolo Muani al Psg sarebbe servito un prestito oneroso con obbligo di riscatto, formula a cui la Vecchia Signora è giunta solo nella seconda parte di calciomercato. Sembrava fatta per 10 milioni di oneroso e 40-45 in obbligo di riscatto, ma evidentemente è venuto a mancare qualcosa nei colloqui tra i due club al momento della chiusura, forse anche a causa della mancata cessione di Vlahovic. Kolo Muani aveva trovato l’accordo con la Juve per l’ingaggio, ma secondo l’Equipe sarebbero stati i bianconeri a cambiare le carte in tavola abbassando le cifre a 30 milioni per il riscatto che, inoltre, sarebbe stato condizionato alla partecipazione alla Champions League. Condizioni che il Psg ha ritenuto di non accettare aspettandosi un totale per la cessione della punta di almeno 60 milioni di euro. Così, la Juve ha virato su Openda mentre per Kolo Muani si è aperta una pista Tottenham dopo che gli Spurs avevano sondato il profilo di Jean Philippe Mateta. E allora viene da chiedersi se i bianconeri ci abbiano guadagnato prendendo Openda e lasciando andare Kolo. La risposta ha provato a darla Sten Hornig, giornalista della Bild contattato da Tuttojuve: “Openda è un attaccante veloce e duttile, può ricoprire molti ruoli e ha segnato sia in contropiede sia in area. E’ davvero molto bravo – le parole del collega – Migliore di Kolo Muani? Lo dicono le medie, ha segnato di più e se Openda si sentirà a suo agio potrà essere una preziosa risorsa. E’ sempre puntuale in zona realizzativa”. E Hornig è sicuro: Openda è da doppia cifra. “Penso arriverà ad almeno 10 gol anche in Italia”, la sua chiosa.

Motta-Leverkusen: attenzione

Novità anche per un ex Juve. A Leverkusen c'è stato l'esonero dopo tre partite di Erik Ten Hag. Partenza choc in campionato per le 'aspirine' sconfitte a domicilio dall'Hoffenheim e poi raggiunte sul 3-3 a Brema dal Werder. Partita letteralmente buttata dal Bayer che era avanti 0-2 e 1-3 e si è fatto raggiungere in inferiorità numerica con due gol nell'ultimo quarto d'ora. Da qui è stata sancita la fine dell'esperienza dell'ex tecnico dello United, silurato immediatamente dopo diversi attriti anche sul mercato. Chiamato a sostituire Xabi Alonso, che ha fatto la storia del Bayer, Ten Hag ha dovuto fare i conti con le cessioni di Wirtz, Frimpong e Xhaka, un incasso totale di 230 milioni, a fronte degli innesti di Vazquez, Echeverri, Bade, Poku e Tillman, giocatori per cui il club ha investito quasi 200 milioni. Gli investimenti in entrata ci sono stati ma Ten Hag aveva chiesto uno sforzo da 20 milioni per Timber che il Bayer non ha voluto soddisfare. Da lì gli attriti, acuiti dai brutti risultati delle prime partite. Serve allora un allenatore per le 'aspirine' e tra i candidati potrebbe esserci proprio Thiago Motta, rimasto svincolato dopo l'esonero dalla Juve. Il tecnico ha ricevuto diverse proposte in estate, come affermato dalla famiglia Canovi che ne cura gli interessi, ma evidentemente ha preferito prendersi un po' di tempo per riflettere e ora potrebbe ripartire dall'estero, con meno pressioni e possibilità di lavorare. Leverkusen può rappresentare una chance interessante per mettere a punto il suo gioco in un calcio meno tattico e in una squadra che ha sempre avuto una impronta giovane e offensiva con Xabi Alonso. Proprio nei giorni della primavera 2024, quando Xabi Alonso decise di rimanere a Leverkusen un altro anno, c'era la pista Juventus per Thiago Motta che in quel frangente stava allenando il Bologna. A domanda diretta sulla scelta del collega, Thiago si era sempre trincerato dietro una risposta da prassi 'lo rispetto, ognuno fa le sue scelte'. Motta, invece, scelse diversamente, ovvero di lasciare il Bologna che aveva portato in Champions League per andare alla Juve: una sliding doors non molto fortunata. Ora proprio il Leverkusen, che non è riuscito a difendere il titolo di campione di Germania e sta provando a rifondare dopo tre cessioni eccellenti, potrebbe ingaggiare Motta che è in lista. La Germania può servire a Thiago per ripartire con maggiore tranquillità lontano dall'Italia e rilanciare una carriera che ha subito una brusca frenata in bianconero. Una occasione, forse, da sfruttare per cancellare la brutta esperienza, in termini di risultati, alla Continassa.