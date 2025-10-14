Juve, operazione ok per Bremer. In campo nel nuovo anno

Torino, 14 ottobre 2025 – Un anno dopo, punto e a capo. Gleison Bremer e il ginocchio, un tormento che prosegue. Rientrato in questa stagione dopo il lungo infortunio dell’anno scorso, il brasiliano ha dovuto incorrere in nuovo stop, stavolta per un serio problema al menisco per cui si è resa necessaria una operazione chirurgica: la Juve rischia di rimanere priva del suo miglior difensore per altri due mesi abbondanti. Un problema non da poco per Igor Tudor, che dovrà trovare soluzioni interne e alternative, confidando anche nel rientro di Cabal dopo la lesione al bicipite femorale. E per una squadra come la Juve, che ha iniziato la stagione con qualche gol subito di troppo, l’assenza del centrale brasiliano rischia di pesare oltremodo.

Bremer: intervento ok

È stata la stessa Juventus con una nota ufficiale a comunicare l’intervento a cui si è sottoposto in mattinata Gleison Bremer al menisco mediale del ginocchio sinistro. L’operazione si è svolta a Lione: ‘Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro – recita la nota - L’intervento, eseguito presso l’Hopital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". Tutto a posto sotto il profilo chirurgico, ma ora davanti a Bremer si stagliano tempi di recupero medio-lunghi. Considerando che il ginocchio è lo stesso operato precedentemente, servirà utilizzare tutte le precauzioni del caso ed evitare ritorni affrettati. Questo significa che, oltre ai normali tempi di recupero, di solito circa 6 settimane, servirà aggiungerne forse un paio per un completo e sicuro ritorno all’attività agonistica. Per Bremer vorrebbe dire rientrare in gruppo a metà dicembre e poi prendersi il tempo necessario per tornare in condizione e al pari dei compagni. Tradotto, il suo ritorno effettivo in partita potrebbe avvenire solo a gennaio 2026. La Juve, dunque, rischia di dover fare a meno di Bremer per circa 16 partite ufficiali tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Per Igor Tudor servirà fare di necessità virtù e utilizzare le risorse interne in questo periodo senza il centrale brasiliano. Rugani, quando chiamato in causa, si è sempre fatto trovare pronto e assieme a Gatti e Kelly potrebbe esserci il ritorno in difesa di Kalulu, spesso affidabile e attento da braccetto. Tra poco, dopo la lesione al bicipite, tornerà anche Juan Cabal che potrebbe adattarsi nella retroguardia anche se principalmente resta un esterno di fascia. L’altra soluzione è passare una difesa a quattro, quindi con due soli centrali per tenersi rotazioni alternative in panchina in vista del tour de force di ottobre e novembre. In ogni caso, un altro problema grosso per la Juve senza il suo miglior difensore, in una fase di calendario dura e intensa, con partite ogni tre giorni fino alla prossima sosta di campionato. All’allenatore il compito di sistemare i numeri difensivi ma senza l’interprete principale…