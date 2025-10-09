Juve, Ottolini primo nome per il ruolo di Ds. E occhio a Norton Cuffy

Torino, 9 ottobre 2025 – E’ arrivato il momento di stringere il cerchio sul nuovo direttore sportivo della Juventus. La nuova era targata Damien Comolli prende corpo e, dopo il ruolo di direttore tecnico affidato a Francois Modesto, a breve arriverà la nomina del nuovo diesse del club. La Vecchia Signora guarda in direzione Genova dove Marco Ottolini sta diventando un candidato sempre più in voga e dal profilo credibile. L’attuale diesse del Genoa è già stato alla Juventus e conosce molto bene l’ambiente bianconero e con lui potrebbe arrivare anche Norton Cuffy, interessante esterno destro del grifone. Insomma, il nuovo corso sta per trovare un suo compimento.

Ottolini in pole position

Ottobre sarà il mese decisivo per il nuovo diesse. Entro la fine del mese dovrebbe arrivare la nomina e oggi sale di quotazioni la candidatura di Marco Ottolini, attuale direttore sportivo del Genoa. Ottolini vanta già un passato alla Juventus dove ha ricoperto diversi ruoli, non ultimo quello del responsabile dei giocatori in prestito e con un occhio alla Next Gen,. Quattro anni di esperienza per Ottolini a Torino tra il 2018 e il 2022 e oggi potrebbe lasciare il Genoa in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale al 2026 per sposare, nuovamente, la causa juventina. E' lui il principale candidato di Comolli e Modesto per completare l'organigramma dopo la rivoluzione estiva e proprio dal Genoa, assieme a Ottolini, potrebbe arrivare un'altra pedina. La Juve cerca giocatori di fascia, con capacità di potersi esprimere in un 3-4-2-1 o 3-5-2 e tra i profili più accreditati c'è quello di Brooke Norton Cuffy, esterno proprio del Genoa. Classe 2004, l'inglese ha oggi un valore già sopra la doppia cifra, ma la giovane età e la qualità ne consigliano un investimento data l'ampia titolarità nel Genoa e una esperienza già discreta in Serie A con 21 partite giocate con la maglia rossoblù, a cui ha aggiunto in passato 80 partite di Serie B inglese e tanta gavetta. Un profilo per il presente e per il futuro e che Ottolini potrebbe portare a Torino per consegnare a Tudor un giocatore di gamba e atletismo. In generale, però, la Juve sta sondando il mercato dei giocatori a tutta fascia e un altro profilo che piace alla dirigenza è quello di Nahuel Molina, argentino dell'Atletico Madrid. Molina è giocatore più esperto di Norton Cuffy, è classe 1998, e vanta anche 64 presenze nell'Udinese prima dell'approdo, nel 2022, all'Atletico, dove ha collezionato 93 presenze. La Juventus ci aveva provato anche in estate nell'ambito dell'operazione che aveva portato Nico Gonzalez ai colchoneros, ma la trattativa non è decollata e ora potrebbe ritrovare quota a gennaio. Fu più una decisione del giocatore in ottica mondiale rimanere a Madrid, ma in inverno le cose potrebbero cambiare e Molina tornerà a essere un concreto obiettivo di Comolli. Il tutto sotto l'insegna di un nuovo direttore sportivo, che potrebbe corrispondere al nome di Marco Ottolini, pronto a tornare alla Juve tre anni dopo.