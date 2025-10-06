Juve, pareggite acuta: cinque in fila come nel 2006. Tudor per ora come Motta

Torino, 6 ottobre 2025 – Differenze tra la Juve di Igor Tudor e quella di Thiago Motta? Poche, per ora, in termini di risultati. Sono 12 punti in sei partite per i bianconeri versione attuale, gli stessi di un anno fa e con lo stesso score in campionati: tre vittorie e tre pareggi. Pure i gol fatti sono uguali, nove, dato che la Juve di Motta riuscì nell’impresa di fare tre zero a zero consecutivi assieme a tre vittorie per tre a zero. Non si possono certo fare paragoni dopo poche partite, ma il trend da pareggite acute si sta palesando di nuovo e oggi sono addirittura di più di dodici mesi fa. Mettendoci dentro il 4-4 col Dortmund e il 2-2 di Villareal, Tudor ha infilato cinque segni X in schedina, un record che non accadeva dal 2006 con Fabio Capello. Ecco, pure Motta riuscì a metterci due vittorie in più, sfruttando la Champions, con il successo netto sul Psv e quello incredibile a Lipsia. C’è, dunque, del lavoro da fare per il tecnico croato, che pure col Milan ha rischiato grosso dato il rigore ciccato da Pulisic e l’occasione mancata nel finale da Leao.

Porta inviolata, ma l’attacco…

Una Juve che naviga a corrente alternata sulle due fasi mentre la costante sono i pareggi. Con il Villareal e con il Dortmund erano arrivati tanti gol, uguale nella vittoria 4-3 con l’Inter, mentre contro il Milan la difesa si è un po’ sistemata, pur senza Bremer, ma l’attacco ha stentato e alla fine la migliore occasione è capitata sui piedi di un difensore (Gatti). Il ritorno al clean sheet è una nota positiva, ma davanti Tudor deve trovare nuove alchimie oltre le iniziative personali di Yildiz e Conceicao. Vlahovic ha approcciato alla grande la stagione, ma il suo minutaggio resta ridotto, mentre il grande acquisto estivo Jonathan David è ancora un oggetto misterioso e tutto da inserire negli schemi di Tudor. L’ex Lille non brilla per iniziativa e gioco di squadra, in più negli ultimi sedici metri non è ancora il goleador dei tempi francesi. Occasione mancata a Villareal, clamorosa, e ritardo nell’inserimento pure contro il Milan dopo la deviazione a centro area. Il tutto mentre si attende un ritorno al top della forma di Edon Zhegrova e con un Lois Openda lontano dal suo miglior rendimento. La nota positiva, anche se con un po’ di fortuna, è stata la porta inviolata, aspetto che alla Juve non accadeva dal 31 agosto nel successo col Genoa (0-1). Il tutto senza Bremer, la cui assenza in Champions si è sentita mentre col Milan Rugani ha saputo mettere a disposizione di Tudor una prova solida e coriacea, anche se tra Gimenez (due volte), il rigore di Pulisic e l’occasione di Leao il Milan ha sfiorato il bersaglio grosso.

Del Piero: “Mancano idee chiare davanti”

La situazione, per ora, soddisfa il giusto l’ambiente che ieri sera al 90’ ha fatto emergere i primi fischi verso la squadra. La cura Tudor ha sicuramente dato un certo tipo di mentalità, ma su alcune fasi del gioco c’è ancora molto da lavorare. Un grande ex attaccante come Alex Del Piero è stato abbastanza critico dopo Juve-Milan ai microfoni di Sky Sport: “La Juve ha guadagnato un punto e il Milan ha buttato una occasione – le sue parole – I rossoneri hanno avuto il rigore e due occasioni clamorose e vittorie come queste potrebbero fare la differenza. Nell’attacco Juve, invece, non c’è un giocatore adatto. La squadra è forte in altre cose e spesso chi ha giocato titolare ha fatto male. Vlahovic? Ha giocato bene da sostituto”. Una squadra di alti e bassi, che spesso ha recuperato più di nervi che di gioco e una identità chiara ancora non c’è. Il pensiero di Del Piero: “Se guardiamo i pareggi, tre di questi sono arrivati in maniera rocambolesca e anche la vittoria con l’Inter è stata tale. Vedo una coperta corta, se alterni tanto tieni tutti sulla corda ma rischi di perdere identità. Oggi non vedo 11 titolari e non ci sono idee chiare davanti”. Ci si chiede dove possa crescere la Juventus e Del Piero pone sul piatto il concetto di intensità. Con pressing e giocate in verticale le mezze punte possono essere messe nella condizione di fare male con campo e spazio a disposizione, ma contro una difesa più chiusa e con raddoppi di marcatura tutto diventa più difficile: “La Juve deve giocare a intensità altissima e in verticale, in modo tale da sfruttare Conceicao e Yildiz che quando hanno campo possono fare molto male”, la risposta di Alex. Diverso il discorso quando si va di manovra e si palesano le difficoltà: “Col possesso fa fatica, perché Locatelli è l’unico che ha i tempi di gioco e palle gol per gli attaccanti ne arrivano poche”. La sintesi estrema è che i bianconeri hanno bisogno di pressing e intensità in avanti per fare male, altrimenti di manovra le idee latitano e i rifornimenti faticano ad arrivare alle punte: “Il gioco di Tudor è fatto di intensità e velocità e se la Juve fa questo può giocarsi le sue carte, ma appena mancano alcuni concetti si vede la differenza”, la chiosa di Pinturicchio. E dopo la sosta una settimana da prova del nove con tre trasferte in fila. Prima il Como il 19 ottobre, poi il Real il 22 e infine la Lazio il 26. Si capirà molto delle ambizioni della Vecchia Signora. Leggi anche - Pulisic calcia un rigore alle stelle, Juve-Milan è 0-0