Juve, parla Tudor: “C’è la giusta carica. Rocchi? Niente da aggiungere”

Torino, 26 settembre 2025 – Archiviato il primo tour de force, ora ne parte un altro. La Juve ha pagato dazio a Verona dal punto di vista fisico, al netto degli errori arbitrali, e adesso parte un’altra settimana da tre partite. Prima l’Atalanta, poi il Villareal in Champions League e infine il Milan di Allegri. Tre partite importanti e che diranno molto delle ambizioni juventine prima della seconda sosta di campionato. Tudor non vuole perdere altri punti dal Napoli in seguito al pari di Verona e ha avuto una settimana piena di allenamenti per preparare la sfida all’Atalanta di Juric e riprendere il filo diretto con la vittoria. Match da sempre ostico, quello con la Dea, anche se c’è stato il cambio di allenatore estivo da Gasperini al suo allievo fin dai tempi del Genoa. Non ci sarà da sottovalutare l’avversario.

Tudor: “Siamo carichi. Rocchi? Niente da dire”

Una settimana per ricaricare le batterie. L’opaca prestazione di Verona ha fatto emergere un po’ di coperta corta a livello di condizione fisica e così la settimana del debutto dell’Europa League, senza Champions, può essere servita a Igor Tudor per ridare fiato ed energia ai suoi. C’è carica alla vigilia del match contro l’Atalanta: “Abbiamo riposato e lavorato bene, siamo concentrati e c’è la giusta carica – le parole del tecnico – Cosa ci ha insegnato la scorsa settimana? Le solite cose di calcio, cioè cose buone e altre meno. E’ stata fatta una buona partenza e stiamo lavorando. Ora si tratta di completare il processo di conoscenza con i nuovi giocatori”. E alla domanda se è preoccupato della condizione fisica, Tudor ha risposto così: “No, anzi ho fiducia. La squadra sta bene e questo è un calcio diverso rispetto a quando si gioca una volta a settimana. L’allenatore deve essere ancora più bravo a coinvolgere tutti e scegliere. Siamo pagati per fare le giuste scelte e sbagliare il meno possibile. Sono problemi di tutte le squadre e non solo della Juve”. Di sicuro, c’è abbondanza in attacco. Sono arrivati David e Openda, è rimasto Vlahovic. C’è l’imbarazzo della scelta: “Ho tre attaccanti forti e si sceglie in base alle partite. Ci sarà spazio per tutti durante l’anno. Due punte? Stiamo lavorando sulla strada tracciata”, il messaggio di Tudor. Uno dei giocatori sotto la lente di ingrandimento è Teun Koopmeiners, ancora lontano dal rendimento di Bergamo. Lui è proprio grande ex della sfida e ci si attende qualcosa di meglio: “In quella zona di campo può crescere. Tutti stanno lavorando bene e io faccio giocare tutti e non solo Koopmeiners”, la risposta di Igor. Dal Bentegodi, invece, si è trascinata una polemica arbitrale anche abbastanza accesa per il rigore concesso al Verona e la mancata espulsione di Orban. Due decisioni errate, come ammesso da Rocchi. Tudor non è andato oltre: “Risposte a Rocchi? Nessuna. Mi hanno comunicato la cosa e si va avanti. Niente da aggiungere”. Leggi anche - Mondiali volley, dove vedere la semifinale tra Italia e Polonia