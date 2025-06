Juve, parla Tudor: “Contento del rinnovo. Mondiale? Non siamo venuti per partecipare”

Bologna, 15 giugno 2025 – Una forza contrattuale maturata dal quarto posto, e rinnovo automatico, più il nuovo accordo con la Juve fino al 2027. Scacciata l’ombra di Antonio Conte, ora Igor Tudor può guidare la Juve al mondiale per club con serenità e, soprattutto, programmare assieme alla società la prossima stagione. Prolungamento di contratto per le prossime due annate: la rinascita della Juve passerà da lui. E negli Stati Uniti, parola di Igor, non si va solo per partecipare.

Tudor: “Contento del rinnovo. Al mondiale con ambizione”

Lo aveva detto in uno sfogo nel post partita di Venezia, quando alle sue spalle aleggiava Antonio Conte. Alla fine tornò a miti consigli, ma le parole ‘non ha senso andare al mondiale non sapendo cosa ne sarà del futuro’ si sono rivelate premonitrici. Igor Tudor affronterà la rassegna iridata non solo da allenatore della Juve, ma anche con un prolungamento di contratto fino al 2027 che dà al croato credibilità e solidità agli occhi di tutti. I bianconeri ripartono da lui, con un ritrovato spirito Juve, un dna più vicino al motto ‘fino alla fine’, con la speranza di disputare un mondiale da protagonista perché in bianconero non si va mai solo per partecipare. Così Tudor a Dazn a pochi giorni dal debutto juventino contro l’Al Ain: “C’è emozione essendo la prima volta e la Juve ha sempre l’ambizione di vincere – le sue parole – Andremo con umiltà, contro le migliori squadre al mondo ma non siamo venuti qui per partecipare. Ora dobbiamo adattarci al fuso orario perché mercoledì saremo già in campo”. In sintesi, messaggio chiaro: si cerca di fare il meglio possibile e quella americana non sarà una vacanza. Girone con Al Ain, Wydad e Manchester City, probabilmente con la possibilità di giocarsi il primo posto con gli inglesi. Tudor andrà a caccia di un trofeo con un nuovo contratto in tasca. C’è serenità: “Sono contento, abbiamo fatto una cosa assieme alla società e ora guardiamo avanti. Giochiamo subito e dovremo essere pronti”. E se da un lato le indiscrezioni parlano di un possibile rinnovo di Kenan Yildiz, per renderlo il numero dieci e la stella del futuro, dall’altro c’è la spina Dusan Vlahovic, che è in scadenza di contratto nel 2026 e obbligherà la Juve a prendere una decisione netta: rinnovo o cessione. La domanda a Tudor è stata fatta, ma non è il momento di parlare di mercato. Il tecnico guarda al gruppo e alla mentalità: “Ho parlato con tutti i giocatori, stanno bene e sono motivati per fare una grande competizione. L’atmosfera è bella dopo aver finito bene il campionato”. Il calendario della Juve prevede giovedì notte, alle 3, la sfida con l’Al Ain, domenica 22 alle 18 il match contro il Wydad AC e infine il 26 giugno alle 21 contro il Manchester City.