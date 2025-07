Juve, passi avanti per Sancho. Capitolo Osimhen: anche Vlahovic tra le opzioni

Torino, 5 luglio 2025 – La Juve pronta a rivoluzionare l’attacco. Preso Jonathan David, l’idea della dirigenza è quella di effettuare altri due colpi per potenziare il reparto sia in qualità che profondità (anche su più ruoli). Il sogno resta sempre Victor Osimhen, pista costantemente battuta da Comolli, ma si registrano ulteriori passi avanti per Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United. Poi, il consueto e ormai cronico nodo Vlahovic: il centravanti potrebbe essere inserito nell’operazione per il nigeriano? I bianconeri vogliono evitare a tutti i costi un parametro zero...

Sancho: accordo con lo United. Vlahovic: resta lo stallo

La Juve si avvicina a Jadon Sancho in maniera sensibile. Ci sarebbe, infatti, un accordo di massima tra il club bianconero e il Manchester United per l’attaccante classe 2000 sulla valutazione del cartellino. Si parla di un investimento di 25 milioni di euro più bonus e le due società starebbero parlando anche di Douglas Luiz, che non rientra più nei piani della Juve e potrebbe finire proprio a Manchester, lui che all’Aston Villa in Premier League aveva fatto ottime cose. In Italia, invece, non si è trovato e le difficoltà della Juve hanno fatto il resto, così l’ipotesi di una cessione del brasiliano è sempre più concreta per sgravarsi di un giocatore che non rientra nelle rotazioni. Trovato un accordo con lo United, ora la Juve sta cercando di sistemare quello col giocatore, che vede nella Serie A una destinazione gradita. A fronte di una richiesta di ingaggio di 9 milioni, la Juve sta lavorando a una proposta da 7 milioni più bonus: ci sono margini per trattare e arrivare a dama. Ovviamente, l’innesto di Sancho darebbe a Tudor un jolly di attacco, ma si continua a lavorare anche su un secondo centravanti dopo Jonathan David, anche alla luce delle difficoltà nella trattativa per Kolo Muani (il Psg chiede un prestito con obbligo). L’obiettivo numero uno rimane Victor Osimhen, ma difficilmente la Juve potrà trovare un accordo con De Laurentiis, che tutto vorrebbe tranne che rinforzare una diretta concorrente. Inoltre, la clausola rescissoria non vale per l’Italia e il patron del Napoli, anche con un anno solo di scadenza contrattuale, chiederebbe di più dei famosi 75 milioni. La Juve, invece, col rischio del parametro zero, conta sul fatto che prima o poi il Napoli in questa sessione di mercato dovrà cedere il giocatore e ha anche il gradimento di Osimhen, pronto a tornare in Italia. Una delle possibili soluzioni sarebbe rappresentata dall’inserimento di Dusan Vlahovic nella trattativa, in modo tale da avere maggior margine di manovra con il Napoli. Resta da capire, però, se Vlahovic possa essere d’accordo verso un trasferimento in Campania dove non potrebbe prendere i 12 milioni di euro a contratto con la Juve. Ed è su questo che la la dirigenza bianconera è alacremente al lavoro, con due opzioni sul tavolo. Senza rinnovo bisogna cedere, ma attualmente non ci sono le condizioni giuste e Vlahovic non vuole andare in Turchia e in Arabia, così si tenta anche la carta della buonuscita sperando che il centravanti possa accettare una soluzione altrove. D’altronde, se la Juve concedesse una buonuscita per risolvere il contratto e Vlahovic trovare squadra, verrebbe più o meno raggiunta quella cifra di ingaggio a contratto fino al 30 giugno 2026. Comolli al lavoro senza sosta.

