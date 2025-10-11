Juve, pazza idea Maignan. Si muove la Premier su Vlahovic: Chelsea e Tottenham

Torino, 11 ottobre 2025 – La Juve su Mike Maignan. Sì, appare una pazza idea ma c’è, è concreta, e la dirigenza sotto traccia ci sta lavorando. La pista è fattibile anche per contorni economici dato che il francese è in scadenza di contratto e per ora non ci sono stati segnali di rinnovo. Insomma, una possibile occasione a parametro zero per il mercato italiano e internazionale. Alla soglia dei 31 anni il portierone rossonero potrebbe decidere di cambiare aria dopo 5 anni di Milan e uno Scudetto. La Juve lo segue, ma ci sono anche Bayern e Chelsea. In uscita, invece, Dusan Vlahovic, che appare sempre più vicino alla cessione a parametro zero e la Premier si sta muovendo sfruttando il fatto che l’operazione sarebbe sostanzialmente gratuita. C’è poi la questione nuovo direttore sportivo e Marco Ottolini resta il candidato principale.

Maignan: pazza idea Juve

Il mercato estivo si è chiuso da poco più di un mese, ma i dirigenti non smettono di guardare al futuro e di conseguenza pianificano ciò che verrà. La Juve si guarda attorno anche per la porta, attratta dal portiere del Milan Mike Maignan che a fine stagione andrà a scadenza di contratto. Non ci sono, per ora, segnali di rinnovo a Milanello e così gli operatori di mercato iniziano a tessere la loro tela e di sicuro il procuratore del francese starà ascoltando le varie proposte. Maignan è alla soglia dei 31 anni e probabilmente il Milan coltiva l’idea di investire su un giovane, negandosi magari a richieste elevate di ingaggio da parte dell’estremo difensore francese. Non è un caso che nel mirino sia finito Atubolu, portiere del Friburgo, e non è un caso che su Maignan si siano mossi diversi club. La Juve lo segue concretamente, ma ci sono anche Chelsea e Bayern attente e per il Milan anche una uscita a parametro zero non sarebbe così sanguinosa dato che l’acquisto nel 2021 a 13 milioni di euro è già stato ammortizzato. Insomma, una possibilità seria per le pretendenti.

Vlahovic: Chelsea e Tottenham interessate

Novità anche sul fronte Dusan Vlahovic. Nonostante i 4 gol in 8 partite, il centravanti serbo non ha trovato la titolarità assoluta nella Juventus e Igor Tudor spesso lo utilizza da subentrato e in più non c’è traccia del rinnovo di contratto in scadenza nel 2026. Discorsi fermi, fermissimi, così la sua uscita di scena a parametro zero appare sempre più probabile. L’agente è al lavoro dopo che nell’estate non si sono palesate le giuste condizioni di cartellino e ingaggio per cambiare casacca: missione trovare squadra per gennaio o giugno. Qualcosa si muove dalla Premier League dove Chelsea e Tottenham stanno sondando il terreno, ma molto dipenderà anche dalle richieste economiche di Vlahovic dato che per ora non ha aperto la porta alla proposta bianconera di rinnovo con ingaggio spalmato. Oggi Vlahovic percepisce 12 milioni di euro fino a giugno e se vorrà mantenere un ingaggio da doppia cifra dovrà per forza di cose rivolgersi alla Premier League, il campionato europeo più ricco e benestante. E attenzione agli Spurs, dove oggi staziona Randal Kolo Muani che in estate aveva espresso, senza nascondersi troppo, la volontà di rimanere alla Juve.

Ottolini sempre in pole per la carica di diesse

Prosegue invece la ricerca del direttore sportivo per completare l’organigramma oltre i già presenti Damien Comolli e Francois Modesto. Resta forte la candidatura di Marco Ottolini del Genoa, che vanta già un passato da dirigente alla Juventus. Conosce l’ambiente, conosce le pressioni, conosce la Continassa e potrebbe essere la scelta giusta su cui fondare il futuro progetto tecnico della squadra bianconera. Restano da definire le tempistiche, anche se per ora Comolli e Modesto conservano altri profili nella lista di papabili. Ottolini, però, è profondo conoscitore delle dinamiche bianconere e del calcio italiano, per questo motivo rappresenta oggi il principale candidato. Con lui potrebbero arrivare anche un paio di giocatori. La Juve continua a puntare Norton Cuffy, ma bisognerà convincere il Genoa a cedere a gennaio, mentre a centrocampo è forte l’interessamento per Morten Frendrup, mediano danese sotto la lente di ingrandimento anche dell’Inter.

Motta si guarda attorno: c’è la Real Sociedad

Sta cercando invece il progetto giusto Thiago Motta. Dopo il fallimento alla Juve, esonerato per far posto a Igor Tudor, il tecnico italo-brasiliano inizia a sondare le varie opportunità dopo qualche mese di stop a rigenerarsi. Due le formazioni partite male in stagione e che potrebbero procedere, senza un cambio di rotta, a un esonero. Stefano Pioli è partito male a Firenze ma la proprietà aspetterà ancora prima di prendere una decisione estrema, mentre in Spagna è difficoltà vera per la Real Sociedad, ancorata in zona retrocessione dopo 8 partite di campionato. Solo 5 punti conquistati con una vittoria e ben cinque sconfitte per la squadra guidata da Sergio Francisco, che ha dovuto raccogliere la pesante eredità di Imanol Alguacil. Il tecnico è sotto pressione e la dirigenza inizia a sfogliare la margherita dei potenziali sostituti e tra questi ci sarebbe anche Thiago Motta. L’ex Bologna e Juve sta aspettando di capire quali proposte possono arrivare sul tavolo e se sia meglio, per la carriera, affidarsi ancora all’Italia o ripartire dall’estero, magari con meno pressioni e più possibilità di lavorare alla sua filosofia calcistica. In Italia, come detto, occhio alla Fiorentina se Pioli non dovesse trovare una risalita nel breve termine dopo 3 soli punti in 6 partite e ancora nessuna vittoria ottenuta in campionato.

