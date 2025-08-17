Juve, per Vlahovic c’è sempre il Milan. Kolo Muani alle battute finali

Torino, 17 agosto 2025 – Tutto ancora aperto sui due fronti offensivi che in questa fase di agosto occupano i pensieri della dirigenza e di Igor Tudor. La pista Milan per Dusan Vlahovic non è chiusa, ma dipende da Rasmus Hojlund, mentre per Randal Kolo Muani c’è la disponibilità a fare un investimento indipendentemente dalle uscite. In attacco, ma sulle fasce, l’Atletico Madrid sembra fare sul serio per Nico Gonzalez, tuttavia l’offerta recapitata ai bianconeri è ancora bassa.

Vlahovic e Hojlund: il Milan su due piste

I centravanti sono gli affari degli ultimi giorni di mercato, quelli di fine agosto. Dusan Vlahovic è oggi ancora un giocatore della Juve, ma l’intenzione dei bianconeri è chiara: cessione. Serve la giusta proposta economica per il cartellino, anche a un anno dalla scadenza, ma soprattutto serve che qualcuno garantisca a Vlahovic l’ultimo anno di contratto da 12 netti. Missione niente affatto facile, infatti il Milan può spingersi fino a 5-6 milioni l’anno e il resto, eventualmente, dovrà metterlo la Juve come buonuscita. Non a caso, i rossoneri si sono mossi su Rasmus Hojlund, ormai fuori dai piani dello United, ma il danese costa più di 40 milioni di cartellino: troppi. Per questo motivo, anche per il rapporto Vlahovic-Allegri, la pista rossonera va tenuta in considerazione fino alla fine del mercato.

Kolo Muani sì senza cessioni

L’uscita di Vlahovic era legata, nelle intenzioni Juve, al ritorno di Randal Kolo Muani. Tutto, però, è bloccato dal serbo e la proprietà ha deciso di intervenire: riprendere il francese indipendentemente da Dusan. Così, la Juve si è avvicinata alle richieste del Psg si lavora a un prestito oneroso da 10 milioni più un riscatto di circa 40 tra un anno. Dal diritto, che era la prima opzione di Comolli, si dovrebbe passare all’obbligo a condizioni facilmente raggiungibili in modo tale che i parigini abbiano certezza di un incasso nel 2026. Si procede a oltranza, con la speranza di avere Kolo Muani a disposizione per la prima di campionato domenica 24 agosto contro il Parma. Tornando sul tema uscite, invece, si avvicina quella di Douglas Luiz. Il Nottingham sta cercando di convincere la Juve con un affare a titolo definitivo da 30 milioni di euro – i bianconeri chiedono qualcosa in più – sfruttando il sì del brasiliano al ritorno in Premier e la necessità della Vecchia Signora di cedere un elemento non cardine. Il Nottingham, tra l’altro, è club decisamente ambizioso e punta in alto. E attenzione pure a Nico Gonzalez. L’argentino non è punto fermo della Juve di Tudor e così l’Atletico Madrid ha mosso i primi passi, pare con una offerta di 20 milioni di euro ritenuta per ora bassa dalla Juventus. Situazione da monitorare. Insomma, via alle ultime mosse di mercato, tenendo presente che Modesto, il nuovo responsabile dell’area tecnica, ha in mente di regalare un mediano a Igor Tudor. Resiste la candidatura di Matt O’Riley del Brighton.