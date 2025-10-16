Juve, procedimento Uefa per violazione del Fair Play Finanziario. Cosa rischia

Torino, 16 ottobre – E’ la stessa Juve, nel giorno in cui si mostrano i documenti preparatori all’assemblea dei soci del prossimo 7 novembre, a far sapere con una nota di essere oggetto di un procedimento Uefa per violazione del Fair Play Finanziario. La Confederazione, specificamente, contesta al club di non essere riuscito a contenere le perdite entro i 60 milioni di euro nel triennio che va dal 2022-2023 al 2024-2025. La sentenza sul presunto non rispetto della ‘Football Earning Rule’ è attesa nella prossima primavera e proprio nella nota della Continassa si anticipano le conseguenze: “una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante) - continua la nota - oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni Uefa)”.

La Juve precisa che il procedimento terrà conto anche delle prospettive di andamento per l'anno in corso e per gli anni futuri dell'insieme dei parametri economico-finanziari Uefa. Insomma, il rinnovamento apicale del club pare non aver ancora portato a una situazione di bilancio tale da consentire un profondo rilancio. Tutto questo mentre club come Inter e Milan, senza contare il Napoli, fanno invece segnare in questo senso grandi cambi di marcia. La Signora ha reso noto oggi anche quanto è costato l’esonero dell’ex direttore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli: 2.307.692 euro lordi di compenso più 850.000 euro lordi. A chi ne ha preso il posto, Damien Comolli, sono andati invece 950.000 euro alla firma come bonus.