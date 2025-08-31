Juve, prova generale con il Genoa. Tudor prepara gli esami più duri

Vlahovic, Nico Gonzalez, Kolo Muani, Zhegrova, Molina, O’Riley. Nomi che si intrecciano a destini bianconeri, o meno, negli ultimi due giorni di mercato. E che non potranno non affollare i pensieri di Igor Tudor, tecnico della Juve per il quale il nuovo dg bianconero Damien Comolli sul mercato "sta facendo il meglio", ma che molto di recente ha pure rimarcato quanto sia anomalo, anzi folle, giocare in campionato con i lavori ancora in corso per costruire la rosa.

La Signora ha comunque risposto presente senza tentennamenti all’esordio di questa serie A, piegando il Parma con un crescendo e mandando a segno Jonathan David e Dusan Vlahovic.

Logico che oggi al Ferraris contro il Genoa le aspettative siano di vittoria. Possono cambiare alcuni interpreti, ma mantenendo Yildiz al centro della squadra, l’ispirazione non può mancare.

Rimane soprattutto il dubbio su chi sarà schierato a sinistra, vista la squalifica di Cambiaso. Tra le ipotesi c’è Kostic, oppure Joao Mario. Anche lo stesso Nico. "Mi è sempre piaciuto, non l’ho mai bocciato" dice l’allenatore dell’esterno l’argentino. Sempre che torni Kolo Muani entro domani alle 20, oggi potrebbe anche esserci la chance di vedere insieme, a un certo punto della partita, anche David e Vlahovic. Ma lo strano duo non sembra avere in realtà un alto tasso di compatibilità tattica.

L’ultima vittoria del Grifone in campionato risale a tre anni e mezzo fa, e curiosamente un solo pari ha preso sostanza a Marassi negli ultimi dodici confronti. La squadra di Vieira va presa con le molle, dopo la brillante salvezza della scorsa stagione. Stanciu dà estro ed esperienza in mediana.

Arrivasse alla sosta a punteggio pieno, la Juve potrebbe poi ripresentarsi con un pieno di autostima alla terza giornata, per la partitissima contro l’Inter. E poi, dopo tre giorni, ci sarà già la Champions, in casa col Borussia. Mentre per molti inizia la scuola, la Juve è già alle prese con duri esami.

Le probabili formazioni.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. Allenatore: Vieira.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Tv: Dazn ore 18.30.