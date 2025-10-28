Juve, ribaltone Spalletti

Roma, 28 ottobre 2025 – Il tecnico della concretezza perso nelle nebbie della confusione tattica. L’attacco dei sogni che non segna da quattro partite, mentre la vittoria manca ormai da otto fra campionato e Champions. La sconfortante sensazione, per i tifosi, di una squadra senza identità, con lo scherzetto, sempre amaro, che mai lascia posto a un dolcetto.

Troppi elementi perché non si configurasse ieri il lunedì nero della Juve, con annessa, inevitabile cacciata di Igor Tudor (ringraziato sui social da Bremer e Yildiz). Tudor che, uscite infelici a parte, paga anche per colpe non sue. Sul mercato, innanzitutto.

"Non me ne frega niente del mio futuro", lo sfogo del croato dopo il ko di domenica con la Lazio, il terzo di fila. Frasi di resa, di chi sente nell’animo la frustrazione superare l’orgoglio a doppia velocità. Tudor che, ricevuta in primavera la chiamata dalla Signora per il dopo Motta, si era subito messo verso Torino, col cuore a mille. "Lui incarna lo spirito del club", si diceva.

Ora l’ennesima rivoluzione, ancora obbligata. Ma mentre le altre dell’ultimo lustro custodivano un nucleo di speranza, ora la disillusione per la Juve è schizzata alle stelle. Anche il pass Champions – traguardo centrato con merito da Igor a giugno – sembra assumere i contorni del miraggio. La decisione di Comolli, quasi plenipotenziario alla Continassa, è arrivata dopo un confronto con Elkann. Raramente si era assistito, in bianconero, a una simile involuzione di squadra nel cuore dell’autunno.

"Cambiaso può ambire alle big d’Europa". In questa dichiarazione dell’allenatore ora esonerato, risalente a un mese fa, c’è da leggere in trasparenza una limitata fiducia nell’inseguimento ad altissimi traguardi, quello che dovrebbe indirizzare invece ogni pensiero in casa Juventus. Lo stesso elevatissimo standard di ambizioni che finisce per conferire in automatico ai singoli giocatori una statura che in realtà pochi hanno dimostrato di avere. Mai, nelle ultime cinque stagioni, è arrivato un piazzamento tra le prime due in A. Gli unici della rosa attuale ad avere vinto scudetti sono Perin, Pinsoglio e Rugani, da riserve, e Kalulu col Milan. Conceiçao è stato campione di Portogallo col Porto. Per Openda un titolo belga con il Bruges nel 2019-2020. Koopmeiners è l’unico con un trofeo internazionale da club nel palmares, l’Europa League conquistata con la Dea.

Domani con l’Udinese ci sarà Brambilla, tecnico Next Gen, in panchina. Poi, quale sarà il nuovo condottiero? Spalletti è il nome più forte. Esperienza, spalle larghe, carisma. Buffon lo ha già definito "il più indicato" a un evento del Corriere dello Sport-Stadio a Napoli, la trattativa è avviata bene. Ma servirà un contratto importante e la valutazione dei costì – Motta e Tudor saranno a libro paga fino al 2027, per 14 milioni lordi totali a stagione – avrà peso. Palladino è la tentazione. Ha idee e ambizioni, ma non ancora la scorza di chi ne ha vissute tante da stratega. Sullo sfondo resta anche l’idea Mancini, altro big come Spalletti in cerca di riscatto.

"Tudor è il nostro allenatore, siamo contenti e abbiamo fiducia in lui", sentenziava all’Olimpico il neo dt Modesto domenica prima della partita. "Fino alla fine", recita l’inno bianconero. Ma ora qui non c’è traccia di costanza, di un filo che tenga insieme tutto, fino a un orizzonte che somigli un poco alla vittoria.