Juve, ritorno al futuro. Ci pensa ancora Vlahovic. Tudor, orgoglio da vetta

La Juve si tiene stretta con orgoglio una vetta ancora estiva e pianta la sua bandiera Dusan Vlahovic. Forse non sarà uno da dodici milioni netti a stagione, ma se da subentrato fai due gol in due partite di campionato, decidendo anche la gara non facile con il Genoa a Marassi, certi malumori rimbalzanti tra giocatore, club e tifosi possono essere cacciati nel dimenticatoio.

Tudor a punteggio pieno prima della sosta. Non un’impresa, ma un buon motivo per sorridere, sì, su volti a lungo segnati da smorfie. La traversa clamorosa colpita da Masini al 96’, poi, ha avuto per la Signora il dolce sapore della buona sorte. Quella che non lascia mai a lungo una squadra convinta e in missione.

Dopo le nazionali, ecco l’Inter e poi il Borussia in Champions. Arrivarci dopo due vittorie in campionato con tanto di clean sheet è un booster di autostima.

Signora un filo compassata e riflessiva in avvio, che non morde. Il pressing però è già ben calibrato e non arrivano grandi rischi. Certamente la manovra è troppo scolastica per portare a occasioni, che infatti non arrivano nella prima mezz’ora abbondante. Il Genoa è molto ben spaziato e sorprende il vigore di Norton-Cuffy, giocatore che vedi in ogni settore del campo e che riesce pure a disinnescare Yildiz per lunghi minuti. Quando il turco trova le contromisure, prima trova col terzo occhio Gatti in area - superbo Leali – poi si mette in proprio e impegna lo stesso portiere rossoblù, con il seguente erroraccio di David che sul tap in manda in curva. Già, il canadese per tutto il primo tempo non fa nulla per brillare. Le sponde sono imprecise, e in profondità non si fa proprio trovare.

Nella ripresa, il copione non sembra cambiare granché. E il Grifone graffia, come quando Ellertsson affonda sulla sinistra e innesca una duplice occasione per Colombo. Tudor fiuta l’aria e mette dentro in un’unica soluzione Vlahovic, Koopmeiners e Kostic. Scelta che si rivelerà vincente. Servono nuove e diverse energie contro un Genoa dal notevole potere ingabbiante.

Della Signora non era piaciuta sino a quel punto la prevedibilità, il possesso palla forse persino eccessivo rispetto a quanto disposto dal tecnico croato. Mancava l’accelerazione giusta, gli spazi sono asfittici per le idee bianconere che non riescono a dipanarsi e ad evolversi in alternative.

Non prevedibile a livello emotivo, ma logico che a risolvere la gara sia stato il serbo con una zuccata delle sue su cross di Kostic da calcio d’angolo. Se anche tornerà oggi Kolo Muani – la società sta sprintando per l’operazione, così come per l’arrivo di Zhegrova per la fascia destra – sarà difficile rinunciare a questo Dusan, col fuoco che si è riacceso.