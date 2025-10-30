Juve ritrovata per Spalletti. Vlahovic, Gatti e Yildiz. La Signora si fa bella

Il ritorno alla vittoria dopo otto gare e tre ko di fila. Il gol ritrovato spezzando un digiuno di 398 minuti in tutte le competizioni. La classifica che torna a sorridere, pur con una timidezza doverosa. Non sarà stato un mercoledì da leoni, quello della Juve, ma la serata della sfida con un’Udinese a pari punti presentava molteplici rischi, come quello di sprofondare ulteriormente: consegnando al nuovo padrone dello spogliatoio, Luciano Spalletti, una situazione all’atto pratico compromessa. A segno vanno Vlahovic, Gatti e Yildiz: un trio su cui poggiano molte delle aspettative di questa squadra da rigenerare.

I fischi accolgono la Signora che scende in campo all’Allianz Stadium. Un motivo in più per scuotersi e mettersi in mostra appena prima dell’arrivo di ‘Lucio’, il tecnico che oggi firmerà. Cambiaso a destra e Kostic a sinistra sono scelte più logiche che estemporanee da parte di Brambilla, che nella sua giornata coi riflettori puntati addosso deve puntare alla massima concretezza. Così si legge anche la scelta di McKennie ad affiancare Locatelli in mediana, in luogo di Koopmeiners. L’inedito duo Vlahovic-Openda con Yildiz suggeritore impone un alto tasso di fisicità in mezzo, a coprire. E proprio la strana coppia, che poi strana non è affatto, confeziona il vantaggio. Il belga, imbeccato da Kalulu, trova Dusan in mezzo. La trattenuta di Goglichidze sul serbo è evidente ed è lo stesso giocatore più pagato della serie A a trasformare. Una singola serata è nulla in un campionato, ma c’è più pulizia nella manovra bianconera, senza quel velo di agitata vaghezza delle ultime uscite in A. Spalletti ridisegnerà tutto, ma intanto c’è stato uno scatto di energia, come è poi normale che ci sia al momento di un cambio tecnico. Vlahovic sprizza garra a ogni pié sospinto: ancora nel primo tempo impegna Okoye un altro paio di volte. Poi la doccia fredda da manuale: Zaniolo si avventa su una palla persa male nell’area bianconera e sigla l’1-1 per scardinare le certezze di casa appena prima dell’intervallo.

Quanto basta per un inizio di ripresa tremante per la Signora, con Di Gregorio che deve impegnarsi in un paio di occasioni. Poi i bianconeri rialzano la testa, e con Openda vanno vicino al 2-1. A firmarlo ci pensa Gatti, che rimedia all’errore sul pari dell’Udinese firmando il nuovo vantaggio di testa. La rabbia dello Stadium ormai è sbollita, il ritorno della vera aria di casa fa bene anche a Yildiz, che dopo lunghi minuti di imprecisioni trova tutta l’energia per procurarsi e trasformare il rigore del 3-1. Juve vincente, quasi una sorpresa, di questi tempi. Spalletti non troverà un ambiente depresso. Anche se il suo compito sarà tutt’altro che agevole.