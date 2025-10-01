Juve, serve lo scatto. Bremer-Thuram out con il Villarreal

Scrollarsi di dosso la pareggite, trovare la quadra in attacco, dimostrare di avere davvero una statura europea. La Juve in campo stasera all’Estadio de la Ceramica (ore 21) contro il Villarreal vorrebbe regalarsi un mercoledì da leoni in Champions, ma gli impedimenti non mancano. Il primo è dato dalle assenze di Bremer e Thuram, i due granatieri nemmeno convocati perché alle prese con problemi fisici. E poi, la stessa avversaria è da prendere con le molle. Terza da sola nella Liga con cinque vittorie, un pari e una sconfitta, quella spagnola è squadra coriacea e matura: col Tottenham ha perso una partita che avrebbe potuto stravincere. Ben lo sanno i bianconeri, eliminati malamente dal ‘Sottomarino Giallo’ tre anni e mezzo fa negli ottavi. I ragazzi di Marcelino sono tanto solidi quanto talentuosi, e l’ex Veiga ha già imparato a brillare anche in Spagna. Tudor, dopo il pari-show con il Borussia all’esordio, vede ancora giallo. In mediana c’è un’altra chance per Koop, David (nella foto) sarà al centro dell’attacco dopo gli zero minuti contro l’Atalanta. Tutto cambia sempre in questa Juve, che però rimane spesso confinata nei propri limiti. E domenica c’è il Milan.

Le probabili formazioni.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior, Mourino, Marin, Veiga, Cardona, Akhomach, Partey, Gueye, Buchanan, Pépé, Mikautadze. All. Marcelino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal, Conceiçao, Yildiz, David. All Tudor.

Arbitro: Kovacs (Ro).

Tv: Amazon Prime (21).

Paolo Grilli