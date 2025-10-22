Juve, serve un’impresa galactica. Tudor cerca il riscatto col Real. Difesa a 3 e nuova chance Vlahovic

La retorica del calcio lascia sempre aperta ogni possibilità e vuole, quasi pretende, che si faccia professione di fiducia anche quando di motivi per essere ottimisti ce ne sono davvero pochi; eppure Real Madrid-Juventus di questa sera al Bernabeu, terza giornata di Champions League, più che l’occasione per dare una svolta a un inizio di stagione contraddittorio, appare casomai una tappa per tentare di capire a che punto è la notte.

Certo, Igor Tudor preferisce cercare il lato positivo, ma le voci, i confronti e le indiscrezioni che hanno accompagnato la sua figura sin dai minuti successivi alla partita contro il Como, non possono non aver lasciato il segno, anche a livello di immagine proiettata sul gruppo, non essendo il croato così saldo in panchina: "Mi aspetto una grande reazione. Io mi sento bene e sono molto motivato, ai giocatori ho detto che dobbiamo essere umili e feroci per fare gol, poi vediamo come esce la partita. Qui un pareggio è una sconfitta, ma senza gli errori di Verona e con un altro calendario saremmo primi. È così e non ci sono scuse", ha detto il tecnico ieri, alla vigilia. Ha dovuto fare professione di ottimismo, Tudor, e Thuram gli ha fatto eco, spiegando ieri che comunque "non si può giocare con la paura", tuttavia i bianconeri non vincono una partita dal 13 settembre e l’ultimo precedente, lo scorso luglio a Miami al Mondiale per Club, si risolse in un onorevole ko di misura per una Juventus che, comunque, venne dominata ben più di quanto lo 0-1 lasciasse intendere.

Allora arrivò l’eliminazione, nulla di scandaloso, ma stasera, in caso di sconfitta, i bianconeri rischiano di finire in classifica, almeno temporaneamente, nella zona delle squadre che non si qualificheranno. I rocamboleschi e strampalati pareggi ottenuti sinora contro Borussia Dortmund e Villarreal costringono già Yildiz e compagni a rincorrere, anche per questo la gara di stasera conterà moltissimo non solamente per il morale, ma anche per il futuro nella competizione.

"Loro hanno grandi campioni – ha chiosato il croato – ma io voglio vedere dai miei il coraggio di provare a fargli del male". Miretti e Zhegrova sono tra i convocati, ma non faranno parte di un undici iniziale che dovrebbe tornare alla difesa a tre con il rientro di Gatti, Kalulu quinto a destra e Cambiaso a sinistra, Koopmeiners titolare a centrocampo (in ballottaggio con McKennie) e, davanti, Yildiz con Vlahovic. Una scommessa, forse, ma tanto vale.