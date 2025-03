Juve, sfida incrociata Motta-Gasperini: futuro e Scudetto, tutto in palio

Bologna, 7 marzo 2025 – Una domenica tra presente e futuro. Allo Stadium Juventus e Atalanta si giocano una fetta importante di stagione, mentre i rispettivi tecnici un pezzetto di futuro. Thiago Motta , con cinque vittorie consecutive, è tornato in corsa per il tricolore, ma si porta il peso di due clamorose eliminazioni in coppa e il finale di stagione servirà per garantirsi ancora la panchina bianconera. Gian Piero Gasperini , invece, è arrivato a fine ciclo con l'Atalanta e ha annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026, ma con tre punti a Torino rimarrebbe in corsa per il tricolore. Da un lato le valutazioni sono in atto e toccherà a Motta convincere l'ambiente bianconero, dall'altro Gasperini ha scelto di chiudere un lungo rapporto e probabilmente si è reso libero per il mercato di giugno. Sfida incrociata.

Chi perde è fuori

Sfide decisiva a dieci partite dalla fine non ce ne sono, almeno a livello aritmetico, ma Juventus-Atalanta ha il sapore del dentro-fuori. Con la capolista Inter che dovrebbe avere vita facile a San Siro con il Monza , chi dovesse perdere tra bianconeri e nerazzurri probabilmente si chiamerebbe fuori dalla lotta Scudetto. Entrambi, dunque, hanno bisogno di vincere per rimanere nella scia. La Juve è in striscia positiva in campionato, ma nel mezzo le sconfitte con Psv ed Empoli hanno incrinato la posizione di Motta, mentre l'Atalanta ha sprecato due turni casalinghi, sulla carta agevoli, pareggiando con Cagliari e Venezia. Quattro punti sfumati che farebbero tutta la differenza del mondo nella lotta al tricolore. Da valutare, inoltre, la succosa sfida del Maradona tra Napoli e Fiorentina , perché la squadra di Conte è ancora viva e pimpante.

Il futuro: Gasp punta la Juve?