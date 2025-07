Juve, si complica Osimhen. Comolli dritto su Kolo Muani. Concorrenza turca per Sancho

Torino, 6 luglio 2025 – Sarà dura, durissima, acquistare Victor Osimhen per la Juve. L’ostacolo Napoli è imponente, mai De Laurentiis vorrebbe rinforzare una diretta concorrente, e il patron partenopeo sarebbe anche pronto a tenerlo in azzurro per creare una coppia dei sogni con Romelu Lukaku, ma nelle ultime ore prende quota l’ipotesi Galatasaray dato che i turchi sono pronti a investire e convincere il Napoli a cedere. Così, Damien Comolli coltiva concretamente la trattativa con il Psg per confermare Randal Kolo Muani, che si alternerebbe a Jonathan David, mentre è stallo totale con Dusan Vlahovic. In entrata, concorrenza per Jadon Sancho, con il Fenerbahce pronto a insidiare la Juve.

Osimhen-Galatasaray: si può

A suon di milioni, il Galatasaray potrebbe convincere Victor Osimhen a rimanere. Dopo l’annata in prestito, il club turco è pronto a investire sul cartellino e sull’ingaggio dell’attaccante nigeriano, che dopo aver detto no all’Arabia potrebbe aprire la porta al Gala dato che alla Juve la situazione è bloccata da Dusan Vlahovic, oggi terzo centravanti dietro David e Kolo Muani (se rimarrà). I 75 milioni di euro di clausola non spaventano il Galatasaray che ha iniziato a imbastire la trattativa per portarlo via al Napoli, che dal canto suo incasserebbe una signora cifra ed eviterebbe di rinforzare una diretta concorrente in Italia. Insomma, più difficile per la Juve arrivare a Osimhen, così Damien Comolli tiene caldi i colloqui col Psg per confermare Kolo Muani, su cui non c’è un accordo per il prestito con diritto di riscatto. La Juve, come noto, vorrebbe una operazione poco onerosa e tenersi anche le mani libere sul riscatto (solo diritto), mentre il Psg chiede o un acquisto definitivo ora oppure un prestito con obbligo al 2026. Uno scoglio per la Juve che dovrebbe lavorare sulla formula e sulla cifra di riscatto, ma senza Osimhen la permanenza di Kolo Muani è fondamentale dato che con Vlahovic il ciclo è finito. Su Dusan la situazione è di stallo totale. Nessuno offre i 12 milioni di euro di ingaggio come da contratto alla Juve, così il mercato è bloccato sia in entrata che in uscita e l’unica opzione, per agevolare una cessione, potrebbe essere la buonuscita per consentire a Vlahovic di incassare quanto dovuto.

Conceicao e Sancho

Poi, ci sono altri due fronti caldi sui giocatori di raccordo tra centrocampo e attacco. Se vogliamo le seconde punte oppure i rifinitori. Comolli vuole riprovare con il Porto a trovare un accordo per Francisco Conceicao. Sul portoghese c’è un riscatto da 30 milioni di euro e il Porto non concede sconti e, per ora, neppure formule dilazionate, ma il giocatore potrebbe servire a Tudor soprattutto se dovesse arrivare una offerta concreta ed efficace per Nico Gonzalez. Infine, Jadon Sancho. La Juve ha una bozza di accordo con lo United per un investimento da 25 milioni di euro, attenzione anche a Douglas Luiz che potrebbe andare a Manchester, ma nelle ultime ore si è fatto sotto il Fenerbahce, che punta a ingaggiare uno tra lui e Rashford per rinforzare l’attacco. La Juve resta avanti anche perché ha l’apprezzamento del giocatore.