Juve, Spalletti avverte: “Con lo Sporting sarà dura. Champions? Fino alla fine…”

Torino, 3 novembre 2025 – Una vittoria non basta per cambiare totalmente un trend e ridare alla Juventus una vera occasione di rivincere un trofeo. Si entra nella richiesta di continuità, quella che una grande squadra deve sempre avere per non tornare sistematicamente indietro. Vittoria a Cremona, convincente, ma ora la necessità di proseguire e soprattutto fare punti importanti nella lotta al passaggio del turno in Champions League. I bianconeri di punti ne hanno solo due (pareggi contro Dortmund e Villareal), e serve una netta accelerata dato che ora la squadra sarebbe la prima delle eliminate in venticinquesima posizione. Ma Spalletti avverte tutti: ‘Con lo Sporting sarà difficilissima’.

Spalletti: “Sporting grande squadra. Noi ci confrontiamo col passato”

Si parte dal match dello Stadium, di fatto uno spartiacque per la Juventus che è quasi obbligata a vincere. Non c’è altro risultato se non tre punti per non compromettere il cammino europeo che già l’anno scorso ha vissuto una enorme delusione ai playoff. Spalletti è consapevole che queste partite sono le più difficili: “Sarà durissima, lo Sporting sa giocare a calcio, ha una idea precisa e sono bravissimi. E dalla sulla trequarti hanno grande qualità”. Un avvertimento del tecnico a tutti: servirà andare al 110%. Si fa presto, però, a tornare sul tema classico che accompagna il dna bianconero, la sua storia: vincere. Spalletti ha parlato di voler rientrare nella lotta Scudetto prima di Cremona e oggi è stato chiaro pure sulla Champions: “Io ho detto di voler lottare per vincere e c’è differenza tra giocare per lottare e giocare per vincere – la sua risposta – Sicuramente noi abbiamo la storia con la quale confrontarci e fino a che la matematica non lo vieta dobbiamo ambire a lottare per la vittoria ovunque. C’è uno slogan che dice non solo fino alla fine, ma oltre la fine. Quindi si lotta su tutto”. A Spalletti è stato chiesto delle eventuali incertezze in cui era caduta la squadra nel ciclo difficile con Igor Tudor in panchina, questo il messaggio di Lucio: “A volte quando manca l’entusiasmo, e lo star bene che accompagna un risultato positivo, tutto diventa più pesante. Ti impegni ma non porti a casa niente e questo appesantisce. Ora abbiamo vinto due partite e questo ci mette nella condizione di giocare alla pari contro una grande squadra come lo Sporting”. Tanti complimenti sono arrivati in seguito al successo sulla Cremonese, ma ora serve continuare. Spalletti ha voluto spostare il focus sui meriti della squadra e non sui suoi. Anche così si infonde fiducia a un gruppo: “La vittoria è stata merito dei calciatori, io non ho messo mano. Sono state scritte tante belle cose ma io faccio i complimenti alla squadra. Sono stati attenti alle richieste, la squadra è rimasta tale, senza allungarsi e oggi abbiamo fatto un allenamento anche per poterci parlare e quello che mi piace è vedere gli occhi con cui mi guardano”. Primo arbitro dell’effettiva risalita della Juve sarà lo Sporting Lisbona, squadra seconda in campionato e da non sottovalutare.

