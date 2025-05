Juve, spunta Hojlund per l’attacco. Vlahovic resta in uscita: servono 40 milioni

Torino, 6 maggio 2025 – Fuori Dusan Vlahovic, dentro Rasmus Hojlund? E’ una idea, per ora latente, ma concreta da parte della Juventus. Molti i fattori che possono influenzare o indirizzare la pista di mercato, ma la dirigenza bianconera ha messo nel mirino l’attuale attaccante del Manchester United, che conosce bene la Serie A essendo passato dall’Atalanta di Gasperini e Sartori. E’ più di una pista, ma ancora un po’ meno di una trattativa vera e propria. Tuttavia, la Juve c’è e monitora la situazione, soprattutto se a giugno dovesse arrivare la cessione di Vlahovic. A Manchester, inoltre, è nel mirino Victor Gyokeres, pupillo di Amorim allo Sporting Lisbona.

Per Vlahovic servono 40 milioni. Hojlund: si tenta il prestito con riscatto

Sarà quasi certamente rivoluzione in attacco. Dusan Vlahovic, come noto, va in scadenza di contratto nel 2026 e non sta rinnovando, motivo per il quale la Juve deve procedere a una cessione estiva per evitare un parametro zero. Sul centravanti bianconero erano piombate le due squadre turche di vertice (Fenerbahce e Galatasaray), ma le destinazioni non sarebbero così gradite e Vlahovic spera in una chiamata importante da un top club europeo se non dovesse esserci modo di proseguire con la Juve. La Premier League potrebbe presentare qualche offerta succosa, ma il mercato è ancora tutto in divenire e soprattutto bisognerà capire che riuscirà a soddisfare le richieste bianconere di almeno 40 milioni di euro. Una volta ceduto Vlahovic servirà il sostituto, considerando che oggi pure Kolo Muani è a rischio, a meno che il Psg non conceda un altro prestito a costo zero. Nel mirino di Giuntoli pare esserci Rasmus Hojlund, visto in Serie A con l'Atalanta e ora al Manchester United. In casa Red Devils sarà un anno di rifondazione, perché da un lato c'è stato un buon percorso europeo ma dall'altro un disastro su tutta la linea in campionato. Al tecnico Amorim piace Gyokeres, già allenato allo Sporting Lisbona, e così Hojlund, più di Zirkzee, potrebbe essere liberato dallo United per evitare sovrabbondanza. Non c'è in atto una vera e propria trattativa, ma la Juve sarebbe intenzionata a imbastire un discorso basato sul prestito con diritto di riscatto. Sulle scelte offensive, però, ci dovrà essere la voce anche dell'allenatore di turno. Igor Tudor ha un rinnovo automatico in caso di Champions, ma dopo il mondiale per club la Juve può uscire dal contratto tramite una clausola di escape e il nome di Antonio Conte riecheggia ancora alla Continassa, con una parte del cda che riabbraccerebbe volentieri il tecnico salentino. E in caso di cambio tecnico bisognerà capire quali saranno le nuove indicazioni per il mercato e gli investimenti da effettuare per rendere la Juve squadra da Scudetto. Conte, infatti, non ritornerebbe a Torino solo per arrivare tra le prime quattro e vorrebbe ampie rassicurazioni sul budget per il mercato in entrata. Insomma, tutto ancora in divenire e mai come stavolta lo scontro diretto di Roma con la Lazio sarà decisivo. Un po' per tutti.