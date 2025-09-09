Juve, ora serve l’adeguamento di Thuram. Poi duello con l’Inter per Molina

Torino, 9 settembre 2025 – L’uomo che cavalca il centrocampo, che lo aggredisce, che attacca e si inserisce ma senza dimenticare di distruggere il gioco altrui. Khephren Thuram si è preso la Juve, a suon di prestazioni, giocate, intuizioni e letture tattiche. Uno degli investimenti azzeccati l’anno scorso dal duo Giuntoli-Motta e che ha portato la Juve a rifiutare fior di quattrini in estate dall’Arabia Saudita. Blindato Thuram, respinto ogni assalto, ma ora dovrà scattare un adeguamento contrattuale se il suo rendimento continuerà a salire. La sua prepotenza fisica è perfetta per il gioco di Tudor e alla Continassa si disegna il futuro attorno a lui in mezzo, a Bremer dietro e a Yildiz davanti. La colonna portante di oggi e domani. Al francese, dunque, andrà concesso un aumento per ristabilire anche le gerarchie in spogliatoio. Intanto, la squadra si prepara per l’Inter mentre dietro le quinte potrebbe nascere un duello di mercato su Nahuel Molina.

Thuram: rinnovo e adeguamento?

Non ha fatto molta notizia, ma in estate l’Arabia Saudita si era affacciata a Khephren Thuram, con offerte importanti sia sull’ingaggio al giocatore sia alla Juve per il cartellino. No secco dalla Continassa su entrambi i fronti ma si parla di 50 milioni per il club e di circa 10 l’anno per il calciatore, che dunque è rimasto perno inamovibile della Juve di Tudor. La sua debordante fisicità, soprattutto i suoi ficcanti inserimenti in avanti, danno al centrocampo equilibrio e pericolosità e su di lui la Juventus vuole costruire il futuro. Il contratto è lungo, ma non blindato. L’accordo è fino al 2029, non ci sono problemi, ma per arginare eventuali futuri corteggiamenti dal mercato servirà adeguare l’ingaggio. Oggi Thuram percepisce circa 2 milioni di euro, più o meno in linea con Rugani e meno di Joao Mario, Kelly e Cambiaso, motivo per il quale si rende necessario alzare l’asticella e riequilibrare le gerarchie di spogliatoio. Soprattutto dopo le offerte faraoniche dall’Arabia. In sintesi, bisognerà ragionare sul doppio della cifra per blindare a tutti gli effetti il calciatore anche dal mercato europeo. Nel frattempo, la squadra lavora alla Continassa in assenza dei nazionali in vista della sfida di sabato contro l’Inter. Stadium teatro del primo scontro diretto in ottica Scudetto e che anticipa un futuro duello di mercato verso l’estate 2026. Entrambi i club, infatti, sarebbero sulle tracce di Nahuel Molina, esterno classe 1998 dell’Atletico Madrid. Ex Udinese, l’argentino è finito nel mirino dei bianconeri durante i colloqui per Nico Gonzalez, mentre Marotta ci potrebbe provare in estate per sostituire eventualmente Denzel Dumfries, che ha tanto mercato in Premier League. Situazione da monitorare.

Cobolli Gigli: “Bravo Comolli, ha gli attributi”

E’ sempre stato abbastanza critico sulla Juventus l’ex presidente Cobolli Gigli, ma il nuovo corso gli piace. Non ha lesinato stilettate in passato a Paratici e Giuntoli, mentre ora con Damien Comolli sembra cambiato il vento. Convinto anche Cobolli Gigli che ha iniziato ad apprezzare fin da subito il lavoro del nuovo direttore generale. Che la Juve stia tornando? Queste le sue parole a Tuttojuve: “Non lo conosco ma mi sto affezionando – il parere di Cobolli – Ha fatto un buon lavoro, poi mi è piaciuto il non farsi prendere per il collo nell’operazione Kolo Muani, che poi è stato ceduto al Tottenham a condizioni più favorevoli. Devo dire che la struttura Juve sta funzionando e credo che Chiellini stia dando buoni consigli”. Insomma, per Cobolli Gigli era necessario un cambio di passo. Ora, l’organigramma soddisfa maggiormente l’ex numero uno, in passato molto duro su Paratici e Giuntoli: “Comolli ha gli attributi e mancava una figura così, poi stimo molto il presidente Ferrero e poi c’è un Ad come Scanavino che viene dall’editoria e sotto di lui c’erano dei DS molto deludenti. Cito Paratici, che ha preso spesso decisioni sbagliate, e poi Giuntoli, che aveva fascino ma il suo mercato non è stato all’altezza”. Soddisfatto soprattutto dell’attacco Cobolli Gigli, sono arrivati innesti di livello e in più è rimasto Vlahovic: “Zhegrova è un funambolo e sembra un buon acquisto, poi Openda che è arrivato dal Lipsia e con David c’è un centravanti di livello. Inoltre, con la permanenza di Vlahovic il reparto è molto competitivo per tutta la stagione”. E proprio in Dusan Vlahovic confida l’ex presidente. Il centravanti serbo va a completare un terzetto di tutto rispetto con David e Openda e in più ha iniziato la stagione a suon di gol. Sono già tre ufficiali, più quelli segnati nelle amichevoli. Vale la pena dargli fiducia nonostante la scadenza contrattuale. Parola di Cobolli: “Probabilmente non è andato via per una questione di stipendio e ne aveva tutti i diritti – la chiosa di Cobolli - Ha iniziato molto bene questa stagione, con noi ha segnato due gol e lo scorso sabato si è ripetuto con la Nazionale e mi sembra di vederlo con la testa giusta. In società sono stati molto intelligenti a farlo giocare e a dargli fiducia. E' un tuo giocatore e lo resterà fino a giugno 2026, così con questa tripletta di attaccanti tutto sarà possibile". Sabato la prima prova del nove contro l’Inter allo Stadium. Tudor vuole dare continuità dopo i successi su Parma e Genoa, mentre l’Inter è chiamata riscattare l’inopinato ko interno contro l’Udinese. Sarà partita vera. Inizia il calcio di settembre.