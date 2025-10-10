Juve, idea Tonali: i costi sono elevati. Parla Ravanelli: “Tudor deve trovare equilibrio”

Torino, 10 ottobre 2025 – La Juve sogna un grande colpo a centrocampo per il futuro, ma l’idea si scontra con la realtà economica di due campionati oggi su piani diversi. La Premier League è la sorella ricca, remunerativa, a volte spendacciona, la Serie A è quella più attenta alla realtà, non del tutto povera ma costretta a guardare alla sostenibilità di bilancio e all’equilibrio tra entrate e uscite. A livello tecnico, Sandro Tonali sarebbe perfetto per la mediana di Igor Tudor, ovvero un centrocampista di qualità e atletismo, di regia e di inserimenti, ma quello che può piacere tecnicamente non sempre è raggiungibile economicamente. E il Newcastle, si sa, non fa sconti. Poi, c’è la ricerca del diesse, con Ottolini ancora in pole position, e quella dell’inserimento di Jonathan David, ancora lontano parente di quello degli anni scorso. Ravanelli: “Sente la pressione”

Tonali, la Juve ci prova ma…

Da diverse sessioni di mercato la Juve prova a sondare la pista Sandro Tonali, ma per il momento l’idea si scontra con i parametri economici. Comprare dalla Premier League, per la Serie A, è decisamente complicato a meno che non ci siano situazioni favorevoli o scadenze contrattuali imminenti. Per il resto, tutto costa tanto. Troppo. Compreso Sandro Tonali, che magari culla reconditamente il pensiero di tornare in A ma dall’altro il suo attuale club non intende svenderlo. Alla Juve serve un mediano di qualità e c’è anche la strategia di tornare a mettere dentro una forte componente italiana, ma attualmente Tonali ha costi fuori portata per la Serie A: si parla infatti di cifre superiori ai 70-80 milioni di euro e che la Juve potrebbe affrontare solo con una contropartita tecnica che difficilmente il Newcastle accetterà. Insomma, l’idea resiste da tempo e per incastrare tutto servirebbe forse, ma non è detto basti, una forte presa di posizione del giocatore stesso. Anche perché il centrocampista azzurro ha dimostrato di sapersi adattare bene al campionato più importante del pianeta e non ci sono urgenze stringenti di uscire di scena. Detto questo, la Juve continuerà a battere la pista in ottica estate, dove con qualche plusvalenza in uscita si potrebbe anche ragionare su un gruzzoletto consistente. A dirigere il mercato, nelle prossime sessioni e di concerto con Damien Comolli e Francois Modesto, sarà il nuovo direttore sportivo. Ancora in pole position Marco Ottolini, oggi al Genoa e con un passato alla Juve, per chiudere l'organigramma. Con lui, dal grifone, potrebbero arrivare altre pedine, Piace Norton Cuffy per la fascia, ma anche Morten Frendrup, altro centrocampista di ordine e inserimenti, pronto al salto di qualità in una big. Sicuramente meno costoso di Tonali, il danese potrebbe rappresentare un innesto interessante per presente e futuro. Intanto, dal ritiro della nazionale belga è emersa una notizia: la Juve ha provato a prendere Timothy Castagne. Lo ha svelato lo stesso laterale ai giornalisti: “La Juve era tra le squadre interessate a me, ma il Fulham si è negato perché non c’era tempo per trovare un sostituto e lo posso capire. Non ho rimpianti”.

Parla Ravanelli: “David sotto pressione”

Gol subiti, un po’ troppi, attaccanti che ancora non segnano, a parte Vlahovic da subentrato e destinato a uscire. Insomma, Jonathan David e Lois Openda devono ancora ambientarsi in Serie A, nella Juve e nel calcio italiano. Servirà farlo in fretta per una squadra che ha l'ambizione di tornare ai vertici. Dell’argomento ne ha parlato Fabrizio Ravanelli, uno che di gol se ne intende, a Tuttojuve: “David? Quella palla con il Villareal è stata deviata poco prima e questo gli ha tolto il tempo per calciare di piatto, infatti la colpisce di tallone. Di fatto è un errore clamoroso – la risposta di Ravanelli – Vedo il giocatore sotto pressione. Io l’ho conosciuto ed è lontano parente di quello che ben si esprimeva in Francia. Lo vedo ancora in fase di ambientamento”. E se mancano i gol un attaccante dovrebbe provare a dare una mano alla squadra in altri modi, ma anche su questo l’ex Lille sta facendo fatica: “L’anno scorso partecipava al gioco e si muoveva bene in campo, mentre ora lo vedo ancora goffo nella corsa e penso ci vorrà tempo. Non so se riuscirà in tempi brevi a togliersi di dosso tutte le pressioni che ci sono quando si gioca nella Juve”, ancora l’ex attaccante. Qualche limite attuale anche per il collega di reparto Lois Openda, ma l’atteggiamento è diverso e qualcosa, nella fase di sacrificio per la squadra, si sta vedendo. La difesa di Ravanelli: “E’ un giocatore diverso, non è prima punta tecnicamente, ma l’atteggiamento è propositivo. Lui va a pressare un po’ dappertutto e si sbatte, ci mette il cuore e prova ad andare oltre quello che a livello tecnico può fare”. In generale, è una Juve ancora alla ricerca di se stessa, tra cose buone e altre meno, qualche gol subito di troppo e una fase offensiva molto ancorata alle iniziative di Yildiz e Conceicao. Tudor al lavoro per colmare qualche lacuna: “Serve un equilibrio anche per attaccare gli ultimi 30 metri di campo perché spesso la squadra fa fatica a riempire l’area e di conseguenza a fare gol”, l’analisi di Ravanelli. In difesa, invece, la struttura di squadra non è ancora del tutto solida ma intanto Ravanelli ripartirebbe da una coppia fissa di difensori: "Io giocherei con Bremer e Kalulu centrali, per me potrebbe essere la coppia più forte del campionato, e con due terzini ai lati come Cambiaso e Joao Mario”. E dopo la sosta una prima prova del nove con tre trasferte in fila: Como, Madrid e Roma. Leggi anche - Under 21, oggi Italia-Svezia: Camarda al centro dell'attacco