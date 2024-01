Juve, tre squilli scudetto. Vlahovic non si ferma. Sfatato il tabù Sassuolo

Non vale ancora uno scudetto, soprattutto perché l’Inter è davanti a +2. Ma la vittoria di ieri sera sul Sassuolo è forse il definitivo segnale che la metamorfosi della Juventus è completa, da squadra che deve pensare soltanto a tornare in Champions League a principale alternativa ai nerazzurri nella volata per il tricolore. Il Sassuolo aveva inflitto all’andata l’unica sconfitta di questo campionato alla Signora, il Sassuolo ha sempre riservato brutti scherzi a Max Allegri dopo averlo lanciato nel calcio che conta, il Sassuolo ieri ha dovuto fare i conti con una Juventus maturata nelle sue ambizioni e ricca di personalità. Il gioco sarà un filo meno spettacolare di quello dell’Inter (anche due), ma considerando la fama di risultatista (peraltro meritatissima) che Max si è fatto, è giusto dire che la Juventus che inizia la volata decisiva con tre vittorie di fila è squadra organizzata anche nella costruzione con un 3-5-2 che Locatelli fa girare senza mai imballare il motore, sfruttando la gamba di Cambiaso e Kostic. E ovviamente i gol di un Vlahovic arrivato a 9, ai livelli che gli dovrebbero competere.

Certo, è diverso anche il Sassuolo, rispetto a quella sfida: il gol che sblocca l’incontro è l’ennesima immagine di una morbidezza difensiva che sta affossando la stagione neroverde, con Vlahovic appena fuori dall’area che viene lasciato libero di calciare benei, un pallone velenoso sul quale Consigli non è esente da responsabilità. Imparabile invece il raddoppio su punizione, ancora un mancino balistico del serbo a togliere la brina gelata dal sette.

A quel punto il match era già scritto, anche se nella ripresa il Sassuolo si è acceso sulle due sole fiammate di Berardi, prima un sinistro fuori dalla stessa piazzola da cui Vlaohovic aveva aperto la danze, poi un tiro in contropiede deviato da un difensore sul quale Szczesny fa un miracolo tutto di riflessi.

Fine delle occasioni, la partita resta viva, ma senza sussulti salvo il tris finale di Chiesa, un lampo nel buio. E allora vale la pena piuttosto di guardare a un mercato sul quale entrambe le squadre sembrano avere le idee chiare. "In questo momento rimaniamo così, abbiamo deciso di chiudere il mercato e pensato di dare fiducia a questi ragazzi", dice Cristiano Giuntoli sull’arrivo di un centrocampista, mentre per il difensore Djalò è praticamente tutto fatti: "Siamo ai dettagli, quando sarà un calciatore della Juve ne parlerò".

Poco distante, l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali incaricava il tecnico di trovare soluzioni in difesa: "Nel reparto difensivo siamo in difficoltà, dobbiamo fare di necessità virtù: abbiamo giovani interessanti e Dionisi saprà risolvere il problema che speriamo sia momentaneo".