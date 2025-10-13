Juve, tris di obiettivi da Madrid: nel mirino Endrick, Ceballos e Molina

Torino, 13 ottobre 2025 – C’erano un attaccante, un mediano e un esterno. Non è l’inizio di una barzelletta ma la lista di mercato della Juventus in vista delle prossime sessioni, a partire da gennaio. Comolli e Modesto non stanno solo cercando un direttore sportivo ma anche rinforzi per rafforzare ancora di più la rosa bianconera, alla ricerca di un ritorno ai vertici. Gli occhi sono caduti sulla capitale spagnola e sulle sue squadre principali: Real Madrid e Atletico Madrid. Alla Juve piacciono infatti Endrick e Ceballos dalle merengues, Molina dai colchoneros. Prelevarli tutti può apparire difficile, quasi impossibile, ma ci sono situazioni che possono diventare favorevoli.

Endrick chiuso al Real: Juve alla finestra

Il capitolo più accessibile, a condizioni magari di favore, è quello relativo al brasiliano Endrick. Economicamente il Real ha investito tanto per prenderlo dal Palmeiras, quasi 60 milioni di euro, ma dopo una buona stagione sotto Ancelotti (37 partite e 7 gol) con Xabi Alonso non ha ancora toccato campo in questo 2025/2026, rendendo possibile una cessione. A complicare le cose un infortunio estivo alla coscia che lo ha tenuto fuori fino a metà settembre, ma una volta tornato, dal match contro l’Espanyol in avanti, il giovane brasiliano è sempre rimasto in panchina. Endrick ha talento e ha dimostrato di saper segnare e chissà che non possa rappresentare una occasione per la Juve alle prese con un attacco anemico a parte Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha segnato 4 gol ma è in uscita, forse già a gennaio, così Endrick potrebbe diventare una soluzione a basso costo, magari in prestito per poi riparlarne a giugno. Va ricordato, inoltre, che Endrick in maglia merengues è chiuso da calibri come Vinicius, Mbappè, Rodrygo, Guler e Brahim Diaz. Insomma: avrebbe bisogno di spazio altrove. I numeri in carriera del giovane classe 2006 sono buoni dato che in Brasile aveva segnato 21 gol in 82 partite in maglia Palmeiras.

Dani Ceballos per la mediana?

Come noto, la Juve sta cercando anche rinforzi a centrocampo. Il sogno estivo si chiama Sandro Tonali, ma i costi sono proibitivi, si parla di circa 70-80 milioni di euro, così nella lista di mercato ci sono soluzioni alternative, forse più praticabili. Una porta a Morten Frendrup, soprattutto se dovesse arrivare Marco Ottolini come nuovo diesse, ma un’altra conduce ancora alla Spagna e ancora al Real Madrid. Dani Ceballos è un altro giocatore che con Xabi Alonso non ha un ruolo centrale nel Real Madrid e il nuovo tecnico delle merengues lo ha utilizzato nelle rotazioni spesso nelle settimane da tre partite e non negli scontri di vertice. Col Marsiglia è rimasto in panchina ad esempio, stesso discorso nel derby con l’Atletico Madrid, mentre è stato utilizzato titolare con Almaty, Levante e Villareal. Chissà, dunque, che pure lui non possa pensare a un cambio di casacca per giocare di più. La Juve potrebbe lavorare a gennaio per un prestito con diritto di riscatto per il mediano che ha contratto con il Real Madrid fino al 2027, quindi non lontano dalla scadenza. Non è detto che il Real decida di aprire la porta, soprattutto nell’ottica di una stagione lunga e laboriosa dove qualche alternativa oltre ai titolari è necessaria, e Ceballos può fornire un buon rendimento quando chiamato in causa.

Sulla fascia c’è Molina

Non solo mediani e attaccanti. La Juve insegue anche un giocatore di gamba e qualità per la fascia. Riallacciando il discorso con Marco Ottolini ora diesse del Genoa, ma potrebbe diventare bianconero con la stessa carica, c’è il profilo di Norton Cuffy, mentre dall’estero, sempre da Madrid, si guarda all’ex Udinese Nahuel Molina. In scadenza di contratto nel 2027, l’argentino ha giocato solo il 13% dei minuti da titolare in Liga spagnola e chissà che non possa cullare il desiderio di ritrovare minutaggio altrove. La Juve lo segue da tempo, ma dall’altra parte l’Atletico Madrid non vuole svenderlo. Dell’operazione si era parlato in estate quando i colchoneros hanno prelevato Nico Gonzalez, ma Molina non ha aperto la porta a un trasferimento ed è rimasto in Spagna. La situazione potrebbe cambiare a gennaio, anche pensando al mondiale 2026, ma non è detto che i colochoneros possano aprire la porta a una cessione in prestito con diritto di riscatto. Le cifre? Almeno una ventina di milioni di euro considerando che quella è la cifra con cui l’Atletico lo ha prelevato dall’Udinese. Infine, una nota sul portiere. Se Pinsoglio potrebbe ritirarsi a fine stagione, c’è da valutare il futuro di Mattia Perin, che già l’estate scorsa aveva avuto la tentazione di andare a giocare di più, e soprattutto quello di Michele Di Gregorio. Qualche gol di troppo subito in questo avvio di stagione ma la fiducia di Igor Tudor è rimasta intatta, così come quella della società che non vuole prendere decisioni affrettate. L’idea è eventualmente procedere a un intervento solo se ci fosse la possibilità di prelevare un estremo difensore di calibro e qualità. Il nome, per ora, è quello di Mike Maignan, che sembra poco intenzionato a rinnovare il contratto con il Milan. Il portiere francese, dunque, si sta guardando attorno e la Juve tiene monitorata la situazione per un potenziale parametro zero molto appetibile. Una pista da attenzionare, ma alla Continassa non c’è nessuna intenzione di mettere in discussione Di Gregorio, reduce peraltro da una grande stagione 2024/2025. Molto, inoltre, dipenderà dalle richieste di ingaggio di Maignan che già al Milan avrebbe alzato la posta portando i rossoneri a valutare il portiere del Friburgo Atubolu. Leggi anche - Ciclismo, Trentin vince la Parigi-Tours 2025