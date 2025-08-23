Juve, Tudor: “Non vedo l’ora, dobbiamo partire bene. Mercato? Fiducia nella società”

Torino, 23 agosto 2025 – E’ solo la prima partita, ma vale molto. La Juve debutta domenica allo Stadium contro il Parma, per mandare un primo segnale chiaro in ottica campionato. La missione della Vecchia Signora è tornare in gioco per i trofei, a partire dallo Scudetto dove magari parte dietro a Napoli e Inter ma con la voglia di stupire. Obiettivo vincere, parola di Elkann, perché è l’unica cosa che conta. Tudor ci proverà, ma come primo obiettivo c’è quello di arrivare in primavera ancora in ballo e danzare, dopo che l’anno scorso la Juve è uscita da tutto in inverno, troppo presto per un club di questo blasone e con le aspettative derivanti dal duo Motta-Giuntoli. C’è tanta voglia di tornare in campo e l’ambiente juventino vive un ritrovato entusiasmo dato che qualche giocatore ha lasciato la Continassa e si sta aprendo un nuovo ciclo con Tudor dall’inizio e una nuova area tecnica. Certo, serve completare il mercato, ma per ora l’allenatore è soddisfatto e ottimista.

Tudor: “Mi fido della società. Col Parma serve partire bene”

La prima partita ha sempre un sapore speciale, perché dopo la lunga estate si riparte, con nuove energie, ritrovato entusiasmo, possibili speranze di trofei. E’ solo l’inizio, ma vale molto, per tenere alto l’umore, dare l’idea di un cambio di rotta significativo e lanciare una candidatura importante in Serie A. Tudor non vede l’ora: “Ci sono tante emozioni belle, mi piace quando si gioca perché la preparazione non piace, non piacciono le partite amichevoli – le parole del mister – La squadra ha lavorato bene, è motivata e vogliamo fare una grande partita. Bisogna partire bene davanti al nostro pubblico e le sensazioni sono positive”. Ovviamente, il debutto porta con sé sempre qualche incognita. La condizione non può essere ancora al 100%, ci sono meccanismi da oliare, alchimie da trovare, ma vale per tutti: “La prima giornata è difficile per chiunque, ci siamo preparati bene sul Parma guardando le amichevoli”, la risposta di Tudor. Ma questa Juve dove parte nelle famosa griglia di partenza della Serie A? A Tudor non importa tanto: “Leggo poco i pronostici, se siamo sottovalutati per noi può essere uno stimolo in più”. Così, dunque, si può trovare ulteriore motivazione…Inoltre, c’è il mercato da terminare. David è arrivato, ed è un grande acquisto, ma in avanti si vive ancora attorno all’intrigo Vlahovic-Kolo Muani. Il primo è rimasto col suo ingaggio pesante da 12 milioni di euro, il secondo è bloccato a Parigi perché non c’è accordo tra i club nonostante la sua ferrea volontà di tornare alla Juve. Tudor si fida della società: “Ho fiducia, spero che la Juve sia migliorata in tutto e anche noi come staff cerchiamo di migliorare. Sul mercato serve essere sempre attenti. Non esiste la perfezione, i problemi ci sono ovunque e vanno accettati”, la risposta dell’allenatore. La certezza oggi è Jonathan David, l’acquisto principale. Sarà lui a guidare l’attacco: “Un ragazzo perbene, un buon giocatore. E’ sempre molto concentrato e si applica tanto. Davanti è sempre pericoloso”. Non solo acquisti, perché ci sono anche giocatori da rivitalizzare, da riportare ad alto livello dopo una stagione opaca. Un nome su tutti: Teun Koopmeiners. “Ho parlato con lui, sono convinto che farà una grande stagione”, le chiare parole di Tudor. Il capitano, invece, sarà Locatelli: “Sono contento che sia rimasto, sarà capitano con vice Bremer, Yildiz, Thuram e Gatti”. E a proposito di ritorni, quello più importante è sicuramente Gleison Bremer dopo il grave infortunio al ginocchio: “Conosciamo i suoi valori, giocherà titolare contro il Parma. Serviranno un paio di partite a lui e alla squadra per arrivare al massimo ma sono convinto che faremo una bella partita”.

Kolo Muani: Psg osso duro e con Vlahovic…

C’è da risolvere la questione secondo centravanti. Il primo è Jonathan David e non si discute, ma sul secondo per ora Dusan Vlahovic è ancora in rosa e la trattativa per Randal Kolo Muani non si sblocca. Sembrava fatta settimana scorsa in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 50-55 milioni, ma i parigini hanno alzato la posta a 60 e oltre e la Juve è ancora impantanata. Comolli non ha mollato la pista, ma senza una uscita adeguata rischia di non esserci margine per soddisfare il rilancio richiesto dal Psg. Un nome è ovviamente Dusan Vlahovic. Per il centravanti serbo non sono arrivate offerte soddisfacenti né per la Juve né per il calciatore, così lo stallo è completo. Un occhio va tenuto al Milan, che non ha ancora ufficializzato Boniface e se dovesse saltare per i rossoneri potrebbe riaprirsi proprio la pista Vlahovic. A quel punto, la cessione di Dusan darebbe spinta alla Juve per Kolo Muani, che dal canto suo ha detto no a tutto per tornare bianconero il prima possibile. Ormai, però, il tempo stringe e a meno di dieci giorni dalla fine del mercato una certa tensione alla Continassa emerge perché il francese è il candidato numero uno a completare il reparto. Spuntano anche possibili alternative. Una sarebbe Lois Openda del Lipsia, l’altro Nicholas Jackson del Chelsea. Intanto si gioca, per la Juve appuntamento domenica 24 agosto alle 20.45 all’Allianz Stadium con diretta esclusiva su Dazn. Si inizia a fare sul serio con in palio i primi tre punti del campionato. Leggi anche - De Zerbi, Rabiot e la mamma: cosa è successo a Marsiglia