Juve, i gol delle punte. Tudor soddisfatto: “Complimenti ai ragazzi”. Intrigo Kolo Muani

Torino, 25 agosto 2025 – Buona la prima, si dice in questi casi. La Juve ha battuto il Parma 2-0 all’esordio in campionato, mostrando buone cose, buone trame di gioco, buona solidità e tanta pazienza per scardinare la difesa ducale, chiusa dietro a protezione del pareggio. Un test importante, quantomeno sulla fase di possesso palla dato che la difesa è stata poco sollecitata e la Juve si è mostrata compatta, riuscendo a giocare a baricentro alto senza rischiare dietro. Potevano esserci dei trabocchetti considerati i risultati della prima giornata (la Cremonese vincente a San Siro, Pisa e Cagliari che hanno fermato Atalanta e Fiorentina). Insomma, non può che essere soddisfatto Igor Tudor per la prima affermazione stagionale: “La prima partita è sempre particolare, bisogna fare i complimenti ai ragazzi – le sue parole – L’avversario è venuto qui un po’ come ai vecchi tempi, cioè catenaccio e contropiede e noi abbiamo fatto due gol senza rischiare di prenderne. Le prime giornate sono sempre in salita e penso che cresceremo tanto”.

In gol David e Vlahovic

Due gol, entrambi dei centravanti. Solo che uno è stato scelto proprio per il nuovo corso, l’altro, in teoria, è indiziato ad andarsene visto il mancato rinnovo e la scadenza contrattuale al 2026. Invece, Vlahovic ha ripreso a segnare e Kolo Muani, per ora, alla Continassa non c’è. Chissà come andrà a finire. Intanto Tudor si gode la vittoria e i gol: “David ha quei movimenti nel sangue, mi piace. Bravo anche Dusan che è entrato con mentalità. Possono giocare assieme? Non li abbiamo ancora provati, ma ci stavamo pensando per scardinare la difesa”, la spiegazione di Tudor. E chissà come andrà a finire l’ultima settimana di mercato, se cioè Vlahovic andrà via o se diventerà terza scelta e se il Psg mollerà Kolo Muani. Intanto, alle spalle, c’è la fantasia al potere di Kenan Yildiz. Il numero 10 ha approcciato molto bene la stagione: “Sono molto contento di averlo e penso lo siano anche i tifosi della Juve”, la chiara risposta dell’allenatore. Talento davanti ce n’è, considerando pure Conceicao e Gonzalez, che per ora resta in bianconero. L’unica nota stonata della serata, invece, è stata l’espulsione di Andrea Cambiaso, che ha rifilato una brutta manata in faccia a un avversario. Un gesto indifendibile e che potrebbe costare dalle 2 alle 3 giornate. Su questo Tudor è stato intransigente: “Una leggerezza e sarà multato. Lo vedo comunque in crescita e ha potenzialità. Per noi è importante”.

Kolo Muani: l’intrigo prosegue

Bene la prima partita, dunque, ma sul mercato c'è ancora una trattativa che non si sblocca e rischia di rimanere teorica. Il ritorno di Randal Kolo Muani sembrava cosa fatto, sia a inizio mercato sia dieci giorni fa, quando l'accordo col Psg era stato segnalato a un passo. Invece, gli ultimi sviluppi hanno portato a uno stallo di difficile soluzione. Il giocatore vuole tornare alla Juve, ma questo porterebbe una sovrabbondante presenza di centravanti in rosa, se rimanesse Vlahovic, in più il Psg ha cambiato le carte in tavola e alzato la sua richiesta totale. La domanda è, al netto delle difficoltà nell'operazione con i parigini: se rimanesse Vlahovic, Kolo Muani sarebbe ancora fattibile? La sensazione è che la Juve debba prendere posizione su Dusan e cederlo per dare spazio al francese, ma per ora tutte le piste di mercato sull'ex Fiorentina non sono decollate. Nemmeno quella del Milan, che ha rispedito al mittente Victor Boniface e ora sta cercando altro. C'è il rischio che la Juve rimanga bloccata su entrambi i fronti, anche se nell'ultima settimana aveva provato a chiudere Kolo Muani indipendentemente da Vlahovic. Infatti, sembrava raggiunto l'accordo con i parigini in prestito con obbligo di riscatto per un totale di circa 50 milioni, ma nelle ultime ore sono stati cambiati i parametri e il Psg sarebbe salito verso i 60 milioni e oltre. A questo punto sì che il sacrificio di Vlahovic darebbe margine di manovra sul francese. Il giocatore, inoltre, sta iniziando a vivere questa chiusura di mercato con una certa tensione latente, perché il suo obiettivo è sempre e solo tornare alla Juve e questi continui tira e molla del Psg lo hanno indispettito. La Juve è forte della sua volontà, ma forse ancora non basta per la fumata bianca. Il tempo stringe e i bianconeri starebbe sondando Openda come alternativa. Poi, ci sono le altre operazioni. A centrocampo continua a piacere Matt O'Riley del Brighton, per cui servono circa 25-30 milioni di euro e per ora la Juve non si è spinta a quella cifra. Saranno ultime tornate di mercato molto calde, anche perché nel ruolo sarebbe stato proposto Gundogan, a caccia delle ultime scintille di carriera. In uscita, non è decollata la trattativa tra Atletico Madrid e Juve per Nico Gonzalez. I colchoneros hanno proposto un prestito con diritto di riscatto, ma i bianconeri chiedono una cessione definitiva a 30 milioni di euro: distanza importante. Nel caso in cui l'argentino uscisse, il prescelto per sostituirlo sarebbe Edon Zhegrova, con cui c'è già un accordo su durata e cifre del contratto. I bianconeri non hanno ancora affondato il colpo con il Lille (richiesta di circa 20 milioni di euro) proprio in attesa dell'uscita o meno di Nico Gonzalez. Insomma, i soliti problemi di ogni squadra: giocare a mercato aperto, ma difficilmente qualcosa cambierà a meno di una presa di posizione collettiva degli allenatori. Tornando al campo, dopo la vittoria con il Parma ora si staglia la trasferta a Marassi contro il Genoa domenica 31 agosto alle 18.30 per dare continuità.