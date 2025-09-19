Juve, Tudor attacca: c’è stata scorrettezza su Kelly. “A Verona serve grande partita”

Torino, 19 settembre 2025 – Tre vittorie consecutive in campionato, due rimonte pazzesche con Inter e Borussia Dortmund, ma anche sette gol subiti, un dato che un po’ preoccupa. Il dna Juve è sempre stato basato su una difesa di ferro, tra le migliori, perché soprattutto in Italia i campionati si vincono così e allora già da domani a Verona servirà un deciso passo avanti. Tudor sa che gli ultimi due match sono stati difficili, contro avversari forti, ma vuole lo stesso atteggiamento anche al Bentegodi, per una partita che solo all’apparenza può sembrare facile. E poi, il tecnico ha voluto difendere a spada tratta Lloyd Kelly, spesso criticato e solo adesso circondato da complimenti per i due recenti gol.

Tudor attacca: “Kelly ha sempre fatto bene”

Tudor è totalmente concentrato sulla partita di Verona. Inter e Dortmund sono archiviate, sono il passato, non occorre pensarci più. Al massimo, si possono trarre delle indicazioni per migliorare ancora, soprattutto sull’assetto difensivo che ha concesso sette gol in due partite. Massima attenzione al Bentegodi: “Siamo focalizzati su domani e non vogliamo scuse, sarà una partita difficile e da prendere seriamente per portare a casa ciò che vogliamo”, il primo messaggio del tecnico. Inevitabile, ovviamente, la domanda sui tanti gol subiti. Un allenatore non può concentrarsi solo su un reparto perché ormai la fase difensiva riguarda tutta la squadra: “Dobbiamo guardare il concetto. Se finisce 4-3 è diverso da 3-0 e non è il caso di fare processi. C’è stata una bella vittoria con l’Inter e un buon pareggio contro il Borussia, ovvero due squadre di livello europeo”. E qui si entra nel discorso Kelly. A Tudor è sempre piaciuto mentre l’opinione pubblica si è accorta di lui solo ora dopo i due gol a Inter e Dortmund. Il tecnico non ci sta e attacca: “C’è stata scorrettezza nei suoi confronti. Da quando sono qua ha sempre fatto un ottimo lavoro e ora sono bastati due gol per dire che sta facendo bene. Le sue partite difensive erano già buone prima e bisogna giudicare con obiettività e senza etichette. E’ un ragazzo perbene e umile che ha voglia di migliorare. Sono molto contento”. E ora guai a sottovalutare il Verona. Aver fatto due grandi partite contro due big non significa in automatico fare un sol boccone dei gialloblù. Anzi, spesso le difficoltà maggiori si annidano proprio contro le formazioni in lotta salvezza. Tudor non vuole distrazioni: “Bisogna lavorare sulla testa, la partita si vince con la voglia – la risposta – Ai ragazzi ho detto che se noi giochiamo al 100% possiamo vincere, se invece abbassiamo la percentuale al 90 facciamo fatica con tutti. Servirà un match pazzesco per ottenere la vittoria senza scuse e alibi”. Ma su questo l’allenatore ha già avuto abbondanti prove con due rimonte disperate che denotano la mentalità battagliera della Juve. Lo spirito del ‘fino alla fine’ è tornato: “Ogni partita conferma quello che voglio vedere. Lo spirito della squadra c’è poi in una partita a volte ci sono cose incontrollabili. Quello che possiamo controllare sono voglia e mentalità e quelle dobbiamo avercele dentro sempre”. Un altro giocatore messo recentemente nel mirino è stato anche il portiere Di Gregorio. Autore di una grandissima stagione, l’ex Monza ha avuto qualche responsabilità recente ma anche qui Tudor ha espresso parole chiare: “Lui è un gran portiere ed è il primo portiere per tutta la stagione. E’ forte e io non vedo tutti questi errori. Di Gregorio sui sette gol non ha colpe se non forse in uno solo”.

Vlahovic meno pensieroso

Non soltanto difesa. In avanti la squadra segna, crea pericoli e ha ritrovato bomber Dusan Vlahovic, autore di quattro gol in quattro partite ufficiali. E' tornato al centro del villaggio: “Lo vedo meno pensieroso e più concentrato. Per un attaccante essere lucidi è importante”, la chiara affermazione di Tudor. E chissà dunque che al Bentegodi non possa toccare a Dusan trainare la Juve al successo con David inizialmente dalla panchina. Alle spalle, invece, Conceicao e Zhegrova non sono ancora al top: “Hanno pochi minuti nelle gambe, ma possono dare una mano”. Infine, una domanda diretta a Tudor: si sente sottovalutato? Ecco la risposta: “Non importa cosa si dice su di me, la cosa importante è che sia la squadra a performare. Quando alleno non leggo i giornali, mentre quando sono fermo sì. Però se vedo che si criticano i migliori dico ‘vale tutto’”.

Rampulla: “Critiche eccessive a Di Gregorio”

A difendere Michele Di Gregorio anche un ex grande portiere bianconero come Michelangelo Rampulla. Critiche eccessive all’estremo difensore, d’altronde errori gravi non ci sono stati e l'anno scorso più volte ha sfornato parate incredibili. Solo col Dortmund un errore: “Forse su un gol avrebbe potuto fare di più ma non è giusto dare la colpa solo al portiere. E’ riduttivo e scorretto. Di Gregorio non è assolutamente da mettere in discussione e non ha fatto un errore così marchiano”. Soddisfatto Rampulla anche sull’avvio della Juve nelle gare ufficiali, anche se c’è qualcosa da sistemare in difesa: “Non c’è male, la Juve ha iniziato col piede giusto ed è ancora imbattuta. Vedo grinta e voglia e col tempo migliorerà anche la qualità del gioco. E’ buona cosa non avere problemi a segnare ma non va bene subire così tanto. In difesa c’è qualcosa da assestare perché per vincere le grandi competizioni bisogna incassare meno gol”. Sabato Verona-Juventus alle 18 per un’altra prova del nove. Diretta esclusiva su Dazn.