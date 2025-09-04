Juve, Tudor e la missione di rivitalizzare Koopmeiners: l’olandese alla prova del nove

Torino, 4 settembre 2025 – Cinque gol in quarantasei partite, ma soprattutto prestazioni spente, senza quella verve e quell’energia che avevano convinto Giuntoli e Motta a puntare su di lui. Il vero Teun Koopmeiners a Torino non si è ancora visto e i numeri lo testimoniano dato che la media gol rispetto a Bergamo e Alkmaar è crollata. Il problema è che il costo di acquisto aveva generato alte aspettative e i 60 milioni di euro investiti non hanno consentito altro che una permanenza, sperando in una immediata ripresa delle prestazioni. Economicamente non era possibile cedere un cartellino così ingombrante dopo un solo anno e adesso la palla è nelle mani di Igor Tudor che dovrà trovare il modo di rivalutare e rivitalizzare l’olandese, magari in un ruolo più affine. La stagione della Juventus passerà anche da lui.

Media gol crollata: Koopmeiners alla prova del novembre

Thuram e Locatelli in mediana, concorrenza forte sotto punta tra Yildiz, Conceicao e Zhegrova, per Teun Koopmeiners servirà sgomitare per avere un ruolo rilevante nella Juve, ma con tre competizioni ci sarà spazio per tutti e anche lui dovrà farsi trovare pronto. Annata deludente, la scorsa, nonostante fosse arrivato come acquisto principe, e ora la necessità di tornare determinante, impattante. Toccherà a Tudor stabilirne un ruolo più affine rispetto a quanto fatto da Thiago Motta, trovano la chiave di volta per riportarlo ai suoi livelli. Intanto, si possono prendere i dati. Koopmeiners è sempre stato mediano da bonus, se volessimo usare un termine fantacalcistico, e infatti in Olanda all'Az Alkmaar ha segnato in media un gol ogni 3.2 partite, media mantenuta anche all'Atalanta con un gol ogni 4 partite, mentre alla Juventus la sua produzione è letteralmente crollata a un gol ogni 9 match. Solo cinque le marcature dell'olandese alla sua prima stagione bianconera, numero che da solo non spiega il calo. Sono state soprattutto le prestazioni spente, inghiottite dentro le partite, a portare Koopmeiners nel mirino della critica e con esso anche la decisione dell'ex direttore Cristiano Giuntoli di investire una cifra così importante per acquistarlo dall'Atalanta. E allora, se Bremer e Cabal sono due innesti interni dopo gli infortuni, lo stesso si può dire di Koop, che sarà chiamato a invertire la rotta per fornire a Igor Tudor quel mediano tuttocampista che a Bergamo sembrava inarrestabile. Sarà anche compito del tecnico trovare una posizione e un ruolo più adatti rispetto a quanto fatto da Thiago Motta, ma toccherà soprattutto al ragazzo reagire e farsi trovare pronto dopo la prima vera stecca della carriera. Anche perché dopo un anno i parametri economici lo rendevano incedibile considerando i 60 milioni investiti e il peso dell'ammortamento a bilancio. E', in sostanza, una stagione da prova del nove: al secondo anno non è più possibile rimanere sotto rendimento in un club che punta a tornare in lotta per i trofei e per farlo ha bisogno di valorizzare gli acquisti più onerosi. Koop-Juve, atto secondo. Sarà rinascita?