Juve, Tudor vede il bicchiere mezzo pieno ma la vittoria non arriva: “Grande prestazione”

Bologna, 28 settembre 2025 – Due pareggi nelle ultime due partite di campionato. La Juve ha mostrato un po’ il fianco alle rivali Scudetto e potrebbe arrivare la prima mini fuga del Napoli oppure il sorpasso del Milan di Allegri. Tra Verona e Atalanta qualche punto lasciato per strada, per motivi differenti. Prestazione opaca dal punto di vista fisico al Bentegodi, più errori arbitrali, meglio contro l’Atalanta ma una difesa che ancora una volta ha concesso un gol. I bianconeri faticano a ottenere clean sheets e questo può rappresentare un problema se l’obiettivo è tornare in lotta per lo Scudetto. Igor Tudor, però, vede ancora il bicchiere mezzo pieno, soprattutto nel primo tempo.

Tudor: “Uno dei migliori primi tempi”

In effetti, la Juve ha approcciato bene la partita contro l'Atalanta, con baricentro altro, aggressione, pressing e manovra di buona qualità. Davanti si è concretizzato poco, Openda appare ancora avulso dagli schemi e molto dipende dalle invenzione di Yildiz, mentre dietro la squadra è stata solida per larghi tratti, ma alla Dea sono bastate poche accelerazioni per creare i primi pericoli e lo slalom di Sulemana ha fatto il resto. Ancora porta violata allo Stadium: i gol subiti iniziano a diventare troppi. Alla fine l'ha recuperata Cabal, schierato nella ripresa in luogo di Bremer e nel finale c'è stata anche la possibilità di portare a casa bottino pieno dopo l'espulsione di De Roon. Tudor la vede positiva: "Bicchiere mezzo pieno, abbiamo fatto uno dei migliori primi tempi da quando sono qui – le sue parole – E' stata una partita seria, l'abbiamo ripresa e contro un avversario forte. Partita difficile, giusta e bella". Insomma, il tecnico salva la prestazione e da lì si parte per fare una valutazione. Il risultato viene dopo: "Parto sempre da lì, poi dal risultato. All'intervallo ero molto contento e ho visto una grandissima Juventus. La cosa importante è vedere come la squadra spinge". Niente allarmismi dunque, il primo tempo è stato di livello, poi la squadra ha reagito allo svantaggio e per ora i pareggi non preoccupano Tudor: "Non dobbiamo guardare alle partite precedenti ma a quella di oggi. La squadra va elogiata", il chiaro messaggio del tecnico. Resta invece il problema difensivo, su cui Tudor lavorerà. Dopo le prime due partite con clean sheet (Parma e Genoa), i bianconeri hanno subito nove reti nelle ultime quattro partite, ovvero più di due a partita. Un piccolo intoppo da risolvere, soprattutto perché i bianconeri si sono spessi trovati a inseguire l'avversario. Il motto fino alla fine va bene, ma non sempre può funzionare in termini di vittorie se la squadra si ritrova a dover fare rimonte disperate come con Inter e Dortmund. Ora altre due prove del nove. Prima mercoledì i bianconeri vanno in Spagna per affrontare il Villareal, poi il 5 ottobre ritorno allo Stadium contro il Milan di Allegri. Due partite che diranno molto delle ambizioni juventine prima della sosta per le nazionali.