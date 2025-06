Juve, una qualità da 10. Yildiz da urlo e Wydad ko. Che poker per gli ottavi

Se anche gli esami decisivi sono altri, aver già messo in tasca il pass per gli ottavi del Mondiale per Club, con annesso bonus totale da circa trenta milioni per questo viaggio in America, dà alla Juve tutto il diritto di esultare.

La ‘10’ bianconera è indossata da un talento raro. Kenan Yildiz, in una Philadelphia che è città dell’amore fraterno e che rinsalda lo spirito di squadra della Signora, illumina una domenica che qualche pericolo pure lo presentava. Il turco segna più di una doppietta. Pure l’autogol che sblocca la gara con il Wydad è merito suo. Siamo a tre gol in due partite, e lo score dei bianconeri parla di nove reti fatte e di una subita.

La ciliegina parziale di questo avvio di Mondiale? Vlahovic, sostanzialmente ai margini del progetto, entra nel finale e riesce a procurarsi e a segnare il rigore che fissa il 4-1. Il serbo dà il suo apporto e accenna a un sorriso. Certo rimane la principale pedina da giocarsi nell’imminente mercato, visto l’ingaggio monstre che la Juve non vuole più corrispondergli, e la considerazione che le big d’Europa hanno per lui. Di fatto, Tudor non sembrerebbe più intenzionato a valorizzare Dusan, dopo averne tentato il rilancio sul finire dell’ultimo campionato.

Cosa non ha funzionato, contro la tenace squadra marocchina pluricampionessa d’Africa, che poteva schierare elementi di interesse assoluto come Nordin Amrabat, Lorch (non a caso a segno per il 2-1) e Zemraoui? Forse la difesa, non sempre attenta e coordinata con la mediana. La morbidezza di Savona in un intervento di copertura ha dato il la all’azione che ha portato alla rete degli avversari. In generale, però, la tempra della nuova Juve splende sempre più: grazie anche a un Cambiaso rigenerato. E l’imminente ritorno di Bremer non potrà che aumentare la tenuta dietro. Di nuovo sugli scudi Thuram: un giocatore totale, tanto coriaceo quanto in grado di spedire i compagni in porta. L’ottimismo cresce, verso la sfida di giovedì con il City che ha giocato nella notte con l’Al-Ain. Non lo nasconde l’ad Maurizio Scanavino: "Nella prossima stagione la Juve dovrà essere competitiva per lo scudetto – dice ai microfoni di Dazn –. Partiamo da una squadra molto forte, composta anche da ragazzi giovani che hanno un anno in più di esperienza e su questa rosa si andranno a inserire alcuni giocatori nell’ottica di renderla sempre più competitiva".

Per l’attacco, è sempre vivo l’interesse per Nicolas Jackson del Chelsea: servono 50 milioni, meno di quanti ne occorrono per Gyokeres dello Sporting. Senza contare poi che arrivare a Osimhen non è per nulla facile, per via della clausola da pagare al Napoli. Su Sancho resta in pole il Napoli.