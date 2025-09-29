Juve, una settimana per capire chi sei. Tacchinardi: “Migliorare il gioco”

Torino, 29 settembre 2025 – La sconfitta del Napoli con il Milan ha reso indolori i due recenti pareggi della Juventus tra Verona e Atalanta. Potevano essere quattro punti persi, ma la classifica è cortissima: comandano partenopei e rossoneri con 12 punti, raggiunti dalla Roma con il successo sul Verona, mentre la Juve insegue a un punto e l’Inter, in risalita, a tre. Il vero vantaggio è per la squadra di Allegri che non ha le coppe, mentre tutte le altre hanno pagato i primi cicli impegnativi infrasettimanali. Sono stati persi punti un po’ ovunque da parte delle candidate al titolo. E’ tutto pienamente aperto e questa settimana sarà un primo spartiacque. Dopo il pareggio col Dortmund, agguantato con un miracoloso recupero finale, ha dato sicuramente entusiasmo ma ora arriva la trasferta spagnola con il Villareal, sempre insidiosa e che i bianconeri non dovranno steccare nella corsa ai primi otto posti. Poi, lo scontro diretto con il Milan, che è sostanzialmente già un big match Scudetto.

Tutto in una settimana

Non si decidono le stagioni a ottobre, va sottolineato, ma la settimana entrante sarà per la Juve oltremodo importante. Due partite che dovranno dire molto del futuro bianconero sulle due competizioni principali. Nell’ottica della ricerca dei primi otto posti, la partita in trasferta con il Villareal avrà un peso specifico rilevante e che la squadra di Tudor non dovrà fallire. Vincere nel fortino del sottomarino giallo è sempre complicato, ma la Vecchia Signora dovrà provare a farlo nonostante l’avversario sia terzo in Liga con 3 punti di ritardo dal Barcellona e una sola sconfitta in 7 partite di campionato. In casa, tra l’altro, il Villareal ha sempre vinto in Liga con 10 gol segnati e uno solo subito, mentre alla prima giornata di Champions è arrivata la sconfitta a Londra di misura contro il Tottenham. Sarà durissima. Non solo la Champions, perché anche Juve-Milan del 5 ottobre alle 20.45 inizia a essere un big match non solo per il presente della Serie A. Bilanci dopo cinque partite sono impossibili da fare, tantomeno esistono scontri diretti decisivi, ma il Milan porta con sé il vantaggio di non giocare fra settimana e può arrivare maggiormente riposato allo Stadium. Tudor, invece, dovrà gestire le energie fisiche e mentali dopo la sempre stressante trasferta spagnola. Sicuramente, la Juve deve ritrovare una certa solidità difensiva, smarrita dopo i primi due clean sheets contro Parma e Genoa. Sono infatti ben 9 i gol subiti nelle successive quattro partite, troppi per chi ha sempre fatto della difesa un marchio di fabbrica nella costruzione dei successi. Gli Scudetti a Torino sono sempre stati vinti con la miglior retroguardia e subire in media più di due gol a partita può diventare un fardello troppo pesante sul lungo periodo. Vero è che la squadra è tendenzialmente più aggressiva e di baricentro alto rispetto al passato, ma dall’altro lato qualche meccanismo di squadra andrà sistemato per ritornare a numeri più consoni. In avanti, invece, la squadra riesce a trovare la via del gol con costanza, ancorandosi al talento di Kenan Yildiz e alla ritrovata vena di Dusan Vlahovic. Stanno mancando Jonathan David e Lois Openda ed è su quello che Tudor dovrà lavorare, anche in attesa di una condizione migliore per Edon Zhegrova. Più di ogni altra cosa, però, conta il carattere e la Vecchia Signora sembra possederlo date le continue e ripetute rimonte, a volte anche disperate. Non è scontato e banale dopo la brutta stagione scorsa.

Tacchinardi: “La Juve si salva col carattere, ma…”

Insomma, è una Juve di alti e bassi, basata sull’energia e il carattere ma ancora un po’ indietro sotto il profilo del gioco. La squadra reagisce e ruggisce, ma spesso va sotto e fatica a innescare gli uomini arrivati dal mercato. La qualità può migliorare e oggi è molto appesa alle individualità di Kenan Yildiz, il faro della fase offensiva. La pensa un po’ così anche l’ex Alessio Tacchinardi: “Se vuoi fare un salto di qualità bisogna migliorare sotto il profilo del gioco – le sue parole su Instagram – la Juve ha bisogno di fare meglio tecnicamente e trovare altre soluzioni oltre Yildiz. Il numero dieci non le può giocare tutte da fenomeno. Poi serve migliorare a centrocampo. Lì c’è un po’ di preoccupazione”. Anche con l’Atalanta, buon primo tempo poi consueta rimonta nella ripresa. La mentalità c’è, ma non basta: “Diciamo che c’è un po’ di delusione. La Juve ha fatto una discreta partita nella prima frazione ma nella ripresa si è salvata ancora col carattere e col gruppo. E’ un aspetto importante ma vedo giocatori un po’ stanchi e dopo cinque giornate sono un po’ preoccupato”. E adesso arriva la trasferta col Villareal, durissima per ambiente e avversario. Un bel banco di prova per Tudor e i suoi: “Conosco l’ambiente e la squadra, servirà una partita seria altrimenti loro ti fanno una testa così. Non bisognerà mollare di un centimetro”. In sintesi, la Juventus dovrà dimostrare chi è, che ambizioni ha, in un match in un catino bollente e dove in tante, spesso, vengono portate a giocare male. Due partite, Villareal e Milan, che diranno tanto del livello della Juve targata Tudor. Una sorta di prova del nove da non fallire.