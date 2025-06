Juve, via al rinnovo di Yildiz. Capitolo Vlahovic: summit decisivo negli States

Torino, 15 giugno 2025 – La Juve blinda il suo numero dieci. Kenan Yildiz viaggia verso il rinnovo, con adeguamento, per toglierlo dal mercato. Una mossa concreta dei bianconeri che vogliono ripartire dal loro talento principale, lodato anche da Igor Tudo un paio di giorni fa in una intervista ufficiale ai canali Fifa e che indossa il numero 10 di Alex Del Piero, che è il suo idolo. Chissà che il turco non possa ripercorrere le orme di Pinturicchio, diventando anche una bandiera a lungo termine della Juventus. Poi c’è il nodo Dusan Vlahovic. Il centravanti va in scadenza nel 2026 e, sulla base di quello che deciderà di fare, la Juve agirà oppure no sul mercato: rinnovo o cessione.

Yildiz: rinnovo e adeguamento

Giocatore di personalità, che ha colpi, mentalità e dedizione. Soprattutto, indossa la numero 10. Può essere lui la Juve del futuro. Kenan Yildiz guiderà i bianconeri al Mondiale per club e probabilmente anche nella ricostruzione di una squadra di nuovo vincente. O almeno questa è l’idea della dirigenza che vuole rimetterlo al centro del progetto dopo le difficoltà con Thiago Motta e anche la possibilità di una cessione sotto la gestione Cristiano Giuntoli. Il talento turco, dunque, può essere il perno attorno a cui far ruotare il futuro, con la possibilità di diventare, chissà, una bandiera bianconera. La Juve vuole blindarlo e chiudere ogni ipotesi di mercato, per questo è pronto un rinnovo di contratto fino al 2029 o 2030 con adeguamento all’ingaggio. La mossa sta per entrare nel vivo e la trattativa potrebbe avere esito felice grazie alla comune volontà di proseguire assieme. Inevitabile alzare l’ingaggio del talento turco, che oggi percepisce meno di due milioni di euro, e servirà adeguarlo a standard più alti. Altri cinque anni di Yildiz in Juve, dunque, poi si vedrà. Di sicuro, il numero dieci sulle spalle porta con sé tante aspettative e pressione, ma sempre con la stella dell’idolo Alex Del Piero a guidarlo. Un nuovo Pinturicchio?

Vlahovic: summit decisivo negli Stati Uniti

Più di ogni altra cosa, però, va risolta la ingarbugliata situazione di Dusan Vlahovic. L'ultimo anno di contratto a 12 milioni è un problema duplice. A bilancio, un salasso, e a livello di tempistiche la scadenza al 2026 obbliga una decisione un anno prima per evitare il parametro zero: o rinnovo o cessione. Non ci sono vie di mezzo o altre soluzioni. E anche se si gioca al mondiale per club, la dirigenza deve trovare immediatamente delle contro misure in vista del mercato di luglio. Per questo motivo, verrà sfruttata la trasferta americana per un summit che sarà decisivo. Il nuovo management sonderà la volontà di Vlahovic, sia dal punto di vista tecnico che economico, il tutto assieme a Igor Tudor. Se il tecnico croato volesse ripartire dal numero 9 (assieme a Kolo Muani come alternativa in rosa) partirebbe una nuova trattativa per il rinnovo, chiedendo a Dusan se avrà intenzione di prolungare con ingaggio spalmato. E' questo il nodo cruciale, perché a bilancio la Juve vorrebbe alleggerirsi di quei 12 milioni di euro. Saranno settimane decisive: Vlahovic in o Vlahovic out?