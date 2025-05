Juve, cose turche per Vlahovic: lo cercano Gala e Fenerbahce. Muani: ipotesi prestito

Torino, 2 maggio 2025 – Mentre Igor Tudor prepara, nell’emergenza, la trasferta di Bologna, il mercato attorno a Dusan Vlahovic si muove. Il centravanti serbo è uno degli indiziati a partire in estate, sia per generare un tesoretto per il mercato in entrata, il suo ciclo a Torino appare chiuso, sia per evitare un parametro zero nel 2026 vista la scadenza contrattuale tra un anno e mezzo. Ancora fredde le piste in Premier League, per il momento qualcosa si sta muovendo dalla Turchia, dove le big di Istanbul sarebbero pronte a fare un investimento. Poi c’è Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è arrivato a gennaio, sotto indicazione di Thiago Motta, e ora è in discussione, ma la Juve potrebbe discutere un nuovo prestito a giugno per confermarlo a costo zero.

Mourinho vuole Vlahovic

Gli intrecci di mercato, soprattutto in attacco, sono tanti. La Juve quasi certamente cambierà il centravanti titolare, con Vlahovic destinato alla cessione e un innesto in arrivo dal mercato per dare vita a un nuovo ciclo offensivo. Sul serbo ci sono le turche dato che il mercato inglese non è ancora decollato, per ora l’Arsenal pare essersi defilato. Josè Mourinho vorrebbe Dusan per il suo Fenerbahce e la società sarebbe disposta ad accontentarlo con un budget corposo. I gialloblù di Turchia avrebbero un gruzzoletto di 35-40 milioni per Vlahovic, anche se la Juve ne vorrebbe almeno 50. La trattativa, in ogni caso, potrebbe partire a breve sempre che Vlahovic decida di aprire la porta alla destinazione. Sul numero 9 anche il Galatasaray, che quasi certamente dovrà fare a meno di Osimhen per la prossima stagione. L’attaccante nigeriano, tra l’altro, è un obiettivo della Juve ma i costi di 75 milioni di euro, e l’ostacolo De Laurentiis, complicano i piani.

Kolo Muani: unica ipotesi nuovo prestito

L'altro dubbio riguarda Randal Kolo Muani. Non confermarlo, anche se c'è stato il rinnovo di Arek Milik, vorrebbe dire acquistare sul mercato due centravanti, se anche Vlahovic dovesse essere ceduto. Forse troppi per il bilancio bianconero, oggi non ancora certo di avere i ricavi Champions il prossimo anno. E allora, sul francese, fortemente voluto da Thiago Motta e finito riserva con Tudor, potrebbe esserci in ballo un rinnovo del prestito dal Psg. Se ne parlerà a breve, anche per non incorrere nel numero limite come successo in inverno, con i parigini che hanno fatto tardare di qualche giorno l'operazione. Ne ha parlato a Tuttojuve il collega de L'Equipe Valentin Pauluzzi: "Muani è stato voluto da Motta, che però è saltato poco dopo e questo ha creato una situazione scomoda – le sue parole – La situazione è un po' la stessa di Guendouzi a Roma, quando l'arrivo di Tudor lo aveva messo in discussione. Poco dopo l'allenatore croato se ne andò e Guendouzi è ripartito. In caso di qualificazione Champions, la Juve dovrebbe subito mettersi in trattativa con il Psg per il prestito prima che si possa arrivare al limite già raggiunto come successo in inverno". Difficile, dunque, che la Juve possa investire 40-50 milioni per riscattare il cartellino del francese…