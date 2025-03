Juve, anche lo United su Vlahovic. Amauri: “Periodo difficile, serve personalità”

Bologna, 14 marzo 2025 – A Firenze un match spartiacque sia per la Champions League e, forse, pure per il futuro di Thiago Motta, ma sul mercato una partita che influenzerà molto le strategie estive. Il perno attorno a cui ruoteranno le operazioni di Cristiano Giuntoli è chiaramente Dusan Vlahovic, che non sta rinnovando il contratto e, con la scadenza al 2026, probabilmente verrà ceduto. La missione è una sola: evitare il parametro zero. La finestra di giugno, senza nuovo accordo, sarà l’ultima possibile per monetizzare e Giuntoli potrebbe poi reinvestire sul mercato in entrata il ricavato. Per ora c’è qualche movimento dall’Inghilterra e la Juve conta di incassare almeno 40 milioni, ma c’è una stagione da finire e Dusan dovrà tirare fuori tutta la personalità che ha per aiutare i bianconeri a stare nei primi quattro posti.

Premier su Dusan. Parla Amauri: “Nei momenti difficili serve personalità”

Già a gennaio c’era stato un timido tentativo dell’Arsenal, ma senza offerte particolarmente succose e la Juve, priva di Arek Milik, non poteva cedere per ritrovarsi scoperta in attacco nonostante l’arrivo di Randal Kolo Muani. La pista può rimanere aperta per giugno, ma di sicuro i gunners punteranno sull’imminente scadenza di Vlahovic per abbassare le cifre di vendita. Il rischio per Giuntoli è cedere sotto prezzo. Di certo, impossibili i 70 milioni con cui la Juve lo ha pagato dalla Fiorentina, ma almeno a 40 milioni si vuole mantenere ferma l’asticella. Arriverà da Londra una offerta simile? Ancora non si sa. Potrebbe però arrivare da Manchester, sponda United, dove Amorim potrebbe richiedere un altro attaccante anche se la coppia Zirkzee-Hojlund sta mandando segnali interessanti rispetto a inizio di stagione. Fondamentale per la Juve incassare il più possibile per poi reinvestire, considerando che Francisco Conceicao costa circa 30 milioni per confermarlo e l’incasso di Vlahovic potrebbe essere dirottato lì. Più fredda l’ipotesi di una trattativa con il Psg che possa coinvolgere Kolo Muani e Vlahovic. Il centravanti, però, dovrà dare una mano da qui a fine stagione perché l’obiettivo massimale è rimanere in Champions League e incassare i ricavi europei a bilancio, altro aspetto basilare per poter investire ulteriormente. Per il grande ex Amauri, intervistato da Sky Sport, tutto parte dalla personalità: “Non è un periodo facile e per un attaccante è ancora più complicato se la squadra non gira. Anche a me è successo e serve personalità per ribaltare la situazione”, il suo commento. Sul momento generale della Juve, dopo la scoppola con l’Atalanta, Amauri la pensa così. Lui che è stato anche viola in passato: “Serve una reazione e spero che Vlahovic possa trovare un gol per aiutare la squadra – ancora l’ex – Anche alla Fiorentina ho vissuto momenti belli, con un gol salvezza a Milano che diede lo scudetto alla Juve di Conte. Poi la nascita di mia figlia. Un ricordo straordinario”.

Leggi anche - Hummels espulso, l'Athletic batte la Roma e vola ai quarti