Juve, Vlahovic bomber ma è in scadenza: per ora niente rinnovo

Torino, 18 settembre 2025 – Chi l’avrebbe detto? Quattro gol in quattro gare ufficiali per Dusan Vlahovic con la Juventus dopo una estate passata da separato in casa e sull’orlo della cessione. Il club era disposto a lasciarlo partire, visto il mancato rinnovo di contratto, in caso di congrua offerta economica per il cartellino, ma nessuno, evidentemente, ha presentato la proposta giusta per la Juve, che dunque lo ha tenuto e, con il mancato ritorno di Randal Kolo Muani, lo ha rimesso al centro del villaggio bianconero. Dusan ha risposto con le prestazioni, i gol, la voglia incidere dentro la partita come successo da subentrato in Champions League contro il Borussia Dortmund. Resta, però, la scadenza di contratto e per ora non ci sono segnali di rinnovo.

Doppia cifra, ipotesi estero?

Un futuro tutto da scrivere, ma il presente si chiama Juventus. Dusan Vlahovic si è ripreso l’ambiente bianconero, passato dai fischi dell’estate agli applausi di settembre, con annessi gol pesanti e importanti. Sono quattro in quattro partite. Un segnale a tutti, soprattutto al mercato per far capire che sì, sa ancora segnare. Anche perché per adesso non si parla di rinnovo contrattuale e c’è la sensazione che Vlahovic non accetterebbe ingaggi al ribasso rispetto a una doppia cifra. L’attuale emolumento, frutto di un contratto a salire stipulato anni fa, prevede un massimo di 12 milioni di euro fino al 2026 e non c’è stato modo di rinnovare per una stagione spalmando l’ingaggio su più anni. Vlahovic non ha aperto la porta e anche per il futuro conta di rimanere su cifre attorno ai 10 milioni di euro. Questi gol, sicuramente, contribuiscono a rimettere la lente di ingrandimento su di lui, anche perché dalla prossima stagione sarà tesserabile a parametro zero e di conseguenza senza investimenti troppo onerosi. L’ipotesi estero prende corpo, con qualche possibilità in Liga spagnola. L’Atletico Madrid aveva fatto un sondaggio e potrebbe riproporsi nei prossimi mesi, mentre a Barcellona c’è un Robert Lewandowski che dovrebbe lasciare la sua eredità ad altri e Vlahovic può diventare una opzione di assoluta qualità. Intanto, Tudor si gode la concorrenza interna tra Dusan e David, due potenziali titolari e oggi senza una chiara gerarchia prestabilita. E i due, all’occorrenza, potrebbero anche giocare assieme. Bene si sta comportando anche Lois Openda, se vogliamo più una seconda punta, in un reparto offensivo molto vario e ben composto anche nei sotto punta con il talento di Yildiz, Conceicao e Zhegrova a rifinire e concludere. E attenzione proprio a Openda, che secondo i media spagnoli sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco. L’attaccante classe 2000, prelevato in estate dalla Juve, piace molto ai bavaresi già dai tempi di Lipsia e sarebbe di nuovo attenzionato dagli uomini mercato, ma a fronte di una ottima stagione in bianconero i prezzi lieviterebbero e di sicuro dalla Continassa si cercherebbe di resistere e trattenerlo. Si parla di un possibile investimento Bayern di 70 milioni, ma è decisamente prematura come situazione dato che la stagione è appena iniziata e il potenziale di Openda in bianconero tutto da scoprire.

Vlahovic titolare a Verona?

Nel frattempo, Igor Tudor lavora alla Continassa per preparare la trasferta di Verona in programma sabato alle 18. Sfida insidiosa, da non sottovalutare e in cui la Juve dovrà gestire le rotazioni dopo Inter e Dortmund, cercando al tempo stesso di ritrovare solidità difensiva. Troppi i sette gol presi nelle ultime due partite e in più Tudor potrebbe cambiare qualcosa nell'assetto iniziale. Il tecnico punta a mantenere produzione offensiva ma a limitare il numero di gol presi. Dietro, dovrebbe tornare titolare Gatti, così come Locatelli a centrocampo, mentre davanti potrebbe esserci spazio per Dusan Vlahovic come centravanti titolare. E a proposito di gol, i precedenti sorridono da questo punto di vista alla Juve in quel del Bentegodi. I bianconeri, infatti, sono andati a segno a Verona nelle ultime 13 gare consecutive e in termini generali, contando anche le partite allo Stadium, si registrano sei successi e un pareggio nelle ultime sette. L'ultima vittoria gialloblù, peraltro, porta proprio la firma di Igor Tudor, che nel 2021/2022 sedeva sulla panchina dell'Hellas. Terminò due a zero grazie a una doppietta di Simeone contro la Juve allenata da Max Allegri che presentava in avanti la coppia composta da Alvaro Morata e Paulo Dybala. Tornando a Tudor, emergono novità sul suo contratto alla Juve. Il tecnico era stato chiamato al posto di Thiago Motta con un contratto che la Juventus avrebbe potuto sciogliere in estate a fronte del pagamento di un milione di euro, ipotesi che era ventilata nel caso in cui Antonio Conte avesse accettato di ritornare, ma alla fine il croato è rimasto, grazie alla Champions League raggiunta e alla permanenza di Conte a Napoli, così il suo accordo con il club è stato modificato. Ora il contratto presenta scadenza al 2027 più opzione per un anno e, soprattutto, è stata tolta la clausola di escape in possesso della Juve. Insomma, il futuro si chiama Igor Tudor. Adesso, palla di nuovo al campo con la ricerca della quarta vittoria consecutiva in campionato per rimanere a punteggio pieno e tenere la scia del Napoli. E' una Juve diversa, griffata Igor Tudor e che ha ritrovato la tanto famosa mentalità basata sul 'fino alla fine'. A Verona un altro banco di prova per confermare i buoni segnali di inizio stagione.