Juve, su Vlahovic si muove il Barcellona. Missione terzino sinistro: spunta De Cuyper

Bologna, 26 febbraio 2025 – Dusan Vlahovic e Kolo Muani possono anche giocare assieme, ma la sensazione che in estate le strade dei due possano separarsi c’è. Per trattenere il francese potrebbe rendersi necessario sacrificare il serbo, che tra l’altro va in scadenza di contratto nel 2026 e non pare intenzionato a rinnovare alle condizioni della Juve. A quel punto la cessione sarebbe obbligatoria per evitare il parametro zero: non ci sono molte soluzioni alternative. Insomma, Giuntoli è già alacremente al lavoro sul mercato e se dovessero arrivare proposte succose per Vlahovic le analizzerebbe in profondità nonostante l’investimento fatto per acquistarlo dalla Fiorentina e nonostante il gol segnato a Cagliari, che può aprire un finale di stagione diverso.

Si muove il Barcellona

Dusan Vlahovic mercato ce l’ha, ma dipende da quanto i club sono disposti a investire. La Juve, nel frattempo, non chiude la porta a una ipotesi di scambio e conguaglio con Kolo Muani (il Psg accetterà o chiederà solo cash?), ma alcuni club europei si muovono. L’Arsenal si è palesato a gennaio e solo più avanti si capirà se lo farà anche a giugno, ma nelle ultime ore si registrano movimenti da Barcellona dove c’è l’intenzione di rifare il aprco attaccanti per la prossima stagione. La Juve che valutazione potrebbe fare di Vlahovic? Considerando la scadenza contrattuale al 2026, che dunque fa scendere un po’ le valutazioni, l’asticella dovrebbe essere fissata attorno ai 40 milioni di euro. Da questo eventuale gruzzoletto si dipanerà la strategia juventina. Un incasso darebbe a Giuntoli margine di manovra o per riscattare tutto e subito Kolo Muani oppure per intervenire con un nuovo attaccante e provare a posticipare l’investimento sul francese al 2026. Il nome è sempre quello di Karim Adeyemi, su cui però pende una richiesta elevata di 50 milioni di euro. Ci sarebbe, poi, il sogno Victor Osimhen ma il Napoli non lo vuole di certo cedere in casa a una diretta concorrente e spinge per avere un in casso dal ricco mercato arabo. Sarà però il giocatore, con ogni probabilità, a decidere la futura destinazione. Occhio anche ai terzini. In Europa si è messo in mostra Maxim De Cuyper del Club Bruges e due squadre italiane lo hanno messo nel mirino. Una è il Milan, che sta cercando un sostituto di Theo Hernandez (il ciclo del francese a Milano sembra finito), l’altra è proprio la Juve che vorrebbe un rinforzo a sinistra anche nell’ottica di ulteriori interessamenti dal mercato per Andrea Cambiaso, che era stato cercato dal Manchester City a gennaio. A oggi la valutazione di De Cuyper oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Insomma, Juve da un lato a caccia di Coppa Italia e primi quattro posti Champions (o, perché no, qualche timido sogno Scudetto) e dall'altro di nuovi futuri rinforzi per dare vigore al progetto di rilancio imbastito l’estate scorsa con l’approdo di Thiago Motta. La rincorsa ai trofei prosegue. Leggi anche - Coppa Italia, sarà derby in semifinale: l'Inter batte la Lazio, ora c'è il Milan