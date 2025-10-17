Juve, Vlahovic si candida per Como. Violazione fair play: ecco la strategia difensiva

Torino, 17 ottobre 2025 – Arriva la prima prova del nove per la Juventus. Tre trasferte in fila, tutte difficili, partendo da Como, passando da Madrid e per finire con Roma. Tudor a caccia di vittorie dopo la pareggite acuta di inizio autunno per ridare consapevolezze e certezze alla squadra e, soprattutto, evitare di perdere ulteriore terreno sia in campionato che in Champions. Serve qualcosa di più dall’attacco e per questo, con David reduce dalla nazionale, Dusan Vlahovic si candida alla maglia da titolare in riva al lago di Como. In questa fase, però, la Juve non può pensare solo al campo. E’ notizia di ieri della procedura di infrazione per quanto riguarda il fair play finanziario Uefa, sforato nel triennio 2022-2025 e il club studia la strategia difensiva per ridurre al minimo le sanzioni.

Vlahovic titolare, Yildiz e Conceicao ai lati?

Niente cambio di difesa dopo l’infortunio di Gleison Bremer (fuori circa due mesi per il problema al ginocchio). A Como si riparte dalla difesa a tre probabilmente con Rugani al centro, sempre pronto quando chiamato in causa, e Gatti-Kelly come braccetti. Da centrocampo in su, invece, Tudor cercherà inserimenti e gol. Ai lati giocatori di equilibrio come Cambiaso e Kalulu, mentre in mezzo Thuram a dare energia e Locatelli a dare regia. Servono poi i gol degli avanti. Kenan Yildiz è in forma e difficilmente verrà tenuto a riposo, con lui potrebbe giocare sulla trequarti anche Conceicao, per aumentare il tasso di pericolosità tra le linee, mentre davanti scalpita Vlahovic viste le difficoltà in fase realizzativa di Jonathan David. Anche Louis Openda ed Edon Zhegrova dovrebbero partire dalla panchina anche se la loro condizione sta aumentando quotidianamente.

Fair play: ecco la strategia difensiva

Dietro le scrivanie, invece, si affronta il tema fair play finanziario. Violazione per sforamento dei limiti nel triennio 2022-2025 e procedura di infrazione aperta e comunicata alla Juve dalla Uefa. Superato il limite di 60 milioni di euro, ma con il nuovo corso targato Damien Comolli si cerca immediatamente di ristabilire un percorso virtuoso e sostenibile. Sommando i precedenti bilanci le perdite complessive hanno sfiorato i 400 milioni e la procedura di infrazione è parsa inevitabile, ma ora parte la strategia difensiva per limitare al minimo le sanzioni. Non essendo riuscita a contenere le perdite entro i 60 milioni, la Juve è sotto indagine Uefa e oggi è necessario limitare i danni. In primo luogo verrà sottolineata l’inversione di tendenza dato che nell’ultimo bilancio le perdite sono state ridotte notevolmente e la nuova strada tracciata sembra funzionare. In seconda battuta, si farà presente alla Uefa il fatto che una parte del forte passivo è stata dovuta all’esclusione dalle coppe europee maturata tre anni fa, con conseguente contrazione dei ricavi. Cosa rischia la Juve? La prima opzione sembra una sanzione economica, una sorta di ammenda che non dovrebbe avere un impatto catastrofico sui conti, ma potrebbero esserci anche sanzioni ‘sportive’. La Uefa potrebbe bloccare il mercato Juve per una sessione oppure ridurre la composizione delle liste da 24 a 20 giocatori. Va anche specificato che con gli organi internazionali si può procedere anche a un patteggiamento e che la decisione spetterà alla Commissione Disciplinare.

Mercato: mediano ed esterno. Occhio a Vlahovic

Sempre nel solco della sostenibilità, la Juve dovrà guardare al mercato di gennaio per rinforzarsi. Si cerca principalmente un centrocampista, occhio alla possibile cessione di Koopmeiners se non dovesse tornare ai livelli di Bergamo, e ci sono piste romantiche e che portano a due possibili ritorni in Serie A. Piace Sergej Milinkovic Savic, che sembra pronto a tornare in Europa dopo l’esperienza in Saudi League. L’ostacolo è ovviamente l’ingaggio monstre in abbondante doppia cifra: per la Juve l’unica possibilità e spalmarlo a meno che il mediano serbo non abbassi le pretese. Un altro nome interessante, sempre dall’Arabia, è quello di Franck Kessie, che alla soglia dei 29 anni può avere ancora molto da dare su un campo da calcio. Anche qui, come sempre accade per i giocatori che hanno accettato la corte araba, l’ingaggio resta il nodo principale. Per giugno, invece, si prova il colpo Sandro Tonali, ma tra fair play finanziario e l'esigenza di generare un bilancio sostenibile non c’è molto margine di manovra viste le richieste del Newcastle. Sull’esterno, invece, piace Nahuel Molina dell’Atletico Madrid che ha un costo di 20 milioni di euro. E la difesa? A gennaio tornerà Bremer, ma un intervento potrebbe essere necessario e il nome di Kim del Bayern Monaco è in lista. Anche qui, sempre per esigenze di bilancio, l’ingaggio è decisamente elevato. Ecco allora che la strategia potrebbe virare sensibilmente verso giocatori giovani e futuribili, elementi non del tutto sbocciati ma che possano essere sostenibili economicamente e generatori di eventuali plusavalenze, il tutto nell’ottica di un nuovo corso con Damien Comolli al timone. Serve invertire la rotta e passare a una gestione fatta di colpi con potenziale inesplorato e anche per questo i vertici aziendali stanno sondando nuovamente Viktor Bezhani come diesse oltre al nome, sempre il pole position, di Marco Ottolini. Insomma, sessioni di mercato non con nomi di grido ma con giovani tutti da scoprire, il tutto con l’inestricabile vicenda Dusan Vlahovic che va in scadenza a giugno, liberando la Juve di un emolumento da 12 milioni netti, e con il Barcellona che lo sta valutando come possibile sostituto di Robert Lewandowski. Senza un rinnovo, ovviamente, la Juve non potrà monetizzare sul cartellino. Leggi anche - Juve, procedimento Uefa per infrazione del fair play finanziario