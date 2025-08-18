Juve, per Vlahovic giorni decisivi. Rifiutata una offerta araba per Locatelli

Torino, 18 agosto 2025 – Una missione, importante. La Juve deve cedere Dusan Vlahovic da qui alla fine del mercato, pena il rischio di avere a bilancio un terzo centravanti a dodici milioni netti e con poco spazio nelle rotazioni di Igor Tudor, che dovrebbe poter contare su Jonathan David, il nuovo acquisto, e su Randal Kolo Muani, vicino alla riconferma. Su Dusan c’è il Milan, ma serve trovare una quadra sull’ingaggio. Intanto, dall’Arabia è giunta una offerta per Manuel Locatelli rifiutata dalla Juve

Vlahovic: cessione a fine mercato

Tre centravanti, francamente, sembrano troppi. Il titolare è Jonathan David, la sua spalla, in teoria, Randal Kolo Muani, e Dusan Vlahovic verrebbe relegato ai margini qualora non si concretizzasse una cessione. Ma avere un attaccante, terzo nelle gerarchie, con un ingaggio da 12 milioni netti non è esattamente quello che si chiama ‘equilibrio di spogliatoio’. Serve trovare una soluzione. La Juve, dunque, lavora ancora alla cessione, ma il tempo stringe. Due settimane alla fine del mercato, meno di una al via ufficiale della stagione e Vlahovic è ancora lì, inviso allo Stadium che lo ha fischiato nell’amichevole in famiglia contro la Next Gen. Serve un duplice incastro economico non semplice: qualcuno disposto a investire sul cartellino, nonostante la scadenza al 2026, e soprattutto sull’ingaggio da 12 milioni netti. Per ora la Juve non sta lavorando alla buonuscita, ma la necessità e l’urgenza potrebbero portare Comolli a rivisitare quella scelta. Dall’altra riva del fiume, attende il Milan, che ha sondato Hojlund e Kean, per ora senza sbocchi, e attende che alla Continassa risolvano l’inghippo Vlahovic. Cifra di cartellino? Circa 25 milioni di euro. Sull’uscio attende Randal Kolo Muani. Il francese vuole tornare alla Juve e ha detto di no a tutto, compresa la Premier League, ma si sta aspettando l’uscita di Vlahovic e così è servito tempo. Dalla proprietà, in ogni caso, è arrivata l’indicazione di procedere qualora non si sbloccasse l’uscita di Dusan. L’affare, dunque, si dovrebbe concretizzare sulla base di 10 milioni di prestito oneroso e 40-45 in obbligo di riscatto al 2026.

No a 25 milioni per Locatelli

Tra cessioni necessarie e altre no, la Juve ha anche dovuto resistere alle sirene arabe. L’Al Ahli, infatti, avrebbe recapitato alla Continassa una offerta da 25 milioni di euro per Manuel Locatelli, prontamente rifiutata dalla Juve che considera il giocatore incedibile. Lo stesso Locatelli non ha intenzione di lasciare i colori bianconeri in questa fase e la trattativa sostanzialmente non è mai esistita: il centrocampista sarà ancora perno della squadra di Igor Tudor. Il centrocampo non va smantellato, anzi va migliorato.

Zhegrova e Sancho

Ci sono poi le altre pedine dell’attacco da sistemare. Conceicao e Yildiz saranno i sottopunta e in rosa c’è anche Nico Gonzalez, che sarebbe sacrificabile ma per ora non è arrivata l’offerta giusta. Lo ha cercato l’Atletico Madrid, senza arrivare ai 30 milioni chiesti dalla Juve. La sua partenza potrebbe dare slancio a un nuovo innesto e nelle ultime ore è emerso anche il nome di Edon Zhegrova, attaccante classe 1999 del Lille. La Juve avrebbe allacciato i contatti con l’entourage del giocatore, ma senza una uscita diventa difficile presentare una offerta importante per il giocatore che è stato compagno di David in Ligue 1. Anche Jadon Sancho, oggi, appare una pista decisamente raffreddata. Ci ha provato la Roma, messa in standby dal calciatore, e ora ci sta provando con convinzione il Besiktas, che avrebbe presentato una proposta convincente allo United. Si parla di circa 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus e soprattutto di 9 milioni di euro l’anno al calciatore; ingaggio fuori portata per l’Italia.

Un rinforzo difensivo

Non solo attacco. Anche difesa e centrocampo necessitano di giocatori per allungare le rotazioni. Dietro, Gleison Bremer rappresenta un innesto interno dopo un anno di stop, ma gli servirà tempo per accumulare ritmo e minutaggio, così tra le possibilità per allungare le scelte ci sarebbe anche il ritorno di Renato Veiga. La Juve sta valutando la possibilità di riportarlo a Torino dopo l’esperienza dell’anno scorso e anche il giocatore sarebbe contento di vestire ancora il bianconero. Da capire i margini di manovra col Chelsea e negli ultimi giorni di mercato, si sa, possono nascere nuove opportunità. A centrocampo, invece, Douglas Luiz dovrebbe tornare in Premier League e il Nottingham Forest appare l’approdo più probabile per una cifra di circa 30 milioni di euro, con la Juve ben propensa a liberare spazio per un innesto. L’indiziato numero uno per sostituire il brasiliano è Matt O’Riley, giovane mediano del Brighton, con cui la Juve ha allacciato i contatti da tempo. Da capire la valutazione del Brighton che sicuramente non vuole cedere sotto prezzo il calciatore, ma il palcoscenico della Serie A attrae O’Riley che comunque ha visto salire la quotazione dopo il gol alla prima giornata di campionato. Intanto, Tudor si prepara alla prima ufficiale della stagione contro il Parma domenica allo Stadium. Partire bene e poi chiudere con concretezza il mercato per dare alla Juve lo status di pretendente ai vertici del campionato italiano. Napoli e Inter, forse, sopra tutte, ma i bianconeri vogliono essere protagonisti dopo un anno senza trofei ed Elkann alla festa di metà agosto allo Stadium è stato chiarissimo: obiettivo vincere. Leggi anche - Tennis Cincinnati: dove vedere Sinner-Alcaraz