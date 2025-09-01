Juve, Vlahovic resta a suon di gol. Poi arriva Openda

Torino, 1 settembre 2025 – Dusan Vlahovic via? Dusan Vlahovic fuori dai piani? E invece no. A suon di gol, il centravanti si è ripreso la Juve. Ma se quello col Parma non è stato decisivo, quello di Marassi assolutamente sì, a sbloccare una partita difficile e che rischiava di finire pari. La stoccata di testa a centro area poco dopo essere entrato ha tenuto la Juve a punteggio pieno dopo due giornate. Avrà anche un contratto pesante, ma i segnali di Dusan sono importanti e non lascerà facilmente spazio ad altri. Nel frattempo, la Juve piazza gli ultimi colpi. Arrivano Openda per l’attacco, niente Kolo Muani, e Zhegrova

Vlahovic, gol e permanenza. Openda e non Kolo Muani

Due gol nelle prime due giornate, e diversi tra loro. In contropiede col Parma, facendosi trovare al posto giusto a centroarea, da bomber di razza a Marassi, sbucando di testa a decidere una sfida complicata e che il Genoa aveva reso oltremodo dura. Intanto sono sei punti in due partite per la Juve che ha già preso un piccolo margine su alcune rivali, soprattutto sull’Inter che verrà allo Stadium dopo la sosta. Intanto, però, Vlahovic si riguadagna la fiducia dell’ambiente con le reti, seppur da subentrato. Ha preferito non proferire verbo, Dusan, facendo parlare le azioni e le sue esultanze, silenti, sono messaggi inequivocabili. Il titolare è David, ma Dusan continua a farsi trovare pronto e lo farà anche dopo l’arrivo di Louis Openda, che sarà il sostituto di Randal Kolo Muani. Non c’è stato l’ok del Psg per l’attaccante, così i bianconeri hanno virato sulla punta del Lipsia in prestito oneroso da 5 milioni più riscatto a 35 tra un anno. Il giocatore è già in città per le visite mediche. Insomma, non c’è stata la fumata bianca con i parigini e ora la Premier torna prepotente sul francese mentre Comolli ha cambiato strada andando su Openda. Novità anche nelle mezze punte/esterni di attacco. Nico Gonzalez va all’Atletico Madrid e così libera il posto a Edon Zhegrova, che arriva alla Juventus per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Sono le mosse che vanno a completare l’attacco e garantiscono alla Juve anche un futuro oltre Vlahovic. Con la scadenza al 2026 c’è il rischio di un parametro zero, anche se i prossimi mesi potrebbero servire a riparlare di rinnovo per poter almeno avere un incasso dalla sua cessione. Ci sarà tempo e modo. Ora, però, Tudor avrà a disposizione ciò che cercava e con caratteristiche funzionali al suo gioco. Saranno Openda e Zhegrova, dunque, i colpi last minute, mentre a centrocampo, invece, Matt O’Riley sarà del Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Novità anche per Jadon Sancho, in orbita Juve e Roma per diverso tempo: l’attaccante va all’Aston Villa. Infine, la difesa. Si lavora a Clauss del Nizza, che chiede 10 milioni di euro mentre la Juve propone un prestito con diritto di riscatto.

