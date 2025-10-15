Juve, serve blindare Yildiz: il Chelsea lo corteggia. Koopmeiners delude: sarà cessione?

Torino, 15 ottobre 2025 – La numero dieci, Alex Del Piero come idolo, il legame forte con la Juve, ma anche la necessità di adeguare il suo contratto in maniera significativa per evitare che possano esserci delle brutte sorprese. Kenan Yildiz ha iniziato alla grande la stagione tra Juve e Turchia e già da tempo il mercato lo ha messo nel mirino, soprattutto la Premier League che ha la forza economica per strappare i migliori talenti all’Italia. Il fantasista turco oggi guadagna quello che potremmo definire ‘minimo sindacale’, non in senso stretto del termine ma in relazione al fatto che è uno degli ingaggi più bassi della rosa nonostante l’importanza rilevante che il giocatore ha ormai assunto. Serve intervenire, rinnovare il contratto e alzare l’emolumento per riconoscere a Yildiz uno status diverso e una crescita esponenziale. Il pericolo si chiama Inghilterra, con Chelsea e Arsenal sulle sue tracce e pronte a un investimento importante. E occhio anche a Teun Koopmeiners. Se non dovesse esserci una immediata risalita delle prestazioni il club potrebbe pensare a una cessione.

Chelsea, offertona per l’ingaggio. La Juve deve stare attenta

Partiamo da un presupposto: la Juve vuole blindare Yildiz e Kenan stesso non sta premendo per andare altrove. Da queste basi si sta costruendo la trattativa per il rinnovo, ma sul lato economico la Juve dovrà presentare una offerta competitiva per evitare che la Premier League possa assaltare la diligenza con cifre nettamente superiori. Il valore del cartellino di Yildiz è astronomico, più di 100 milioni di euro, ma in termini di ingaggio c’è lavoro da fare perché oggi guadagna meno di due milioni di euro, una cifra che non si confà al ruolo di top player della squadra. Serve un cospicuo aumento, almeno fino a circa 6 milioni e qualche bonus, anche perché il Chelsea sembra intenzionato a fare sul serio e sarebbe pronto a sottoporre al talento turco una proposta da 10 milioni l’anno. Sarebbe una cifra importante per il calcio italiano, vicina a quella che percepisce Dusan Vlahovic, ed è per questo che dalla Continassa dovranno agire in tempo e bene. Per ora trapela tranquillità sul rinnovo, ma più il tempo passa e più le pretendenti possono fare pressione e complicare i piani della Juventus nell’ottica di costruire un futuro a lungo termine con il numero dieci centrale nel progetto.

Koopmeiners a rischio cessione: se non cambia passo…

Cinque gol e tre assist in 51 partite, ma soprattutto partite poco incisive, senza quegli acuti che lo avevano reso inarrestabile a Bergamo fino a portare l’allora direttore Cristiano Giuntoli a investire 60 milioni di euro per portarlo alla Juventus. Teun Koopmeiners, dopo un anno e mezzo di bianconero, è sotto esame. Igor Tudor contava di rivitalizzarlo dopo la brutta stagione scorsa, ma per ora non ci sono state corpose inversioni di tendenza e la dirigenza inizia a valutare una cessione futura. Ci sono ancora due mesi abbondanti prima del mercato di gennaio e Tudor cercherà di recuperare l’olandese ad altissimo livello, ma è normale dietro le scrivanie pensare a estreme contromisure. Non è più da escludere una futura cessione tra gennaio o giugno 2026 e già con un target per non generare una minuslavenza: si parla di 35-40 milioni di euro. Ora per Koop la necessità di tenersi stretta la Juve e convincere allenatore e dirigenza a puntare ancora su di lui.

Tonali, spunta il Psg

Per quanto riguarda l'estate 2026, la Juve continua a cullare il sogno Sandro Tonali. L'idea, oltre a quella di inserire un centrocampista tutto fare di gamba e qualità, è anche quella di ridare alla Juventus una forte connotazione italiana. Tonali, dunque, piace e dopo l'esperienza in Premier League potrebbe cullare l'idea di cimentarsi altrove. Il ritorno in Serie A lo stuzzica, ma a livello internazionale c'è la volontà di provare a vincere qualcosa di importante. Dalla Continassa i contatti sono stati allacciati ma il pericolo si chiama Psg. I campioni d'Europa in carica sono pronti, per l'estate prossima, a fare un investimento importante per Tonali che oggi è valutato dal Newcastle almeno 80 milioni di euro, cifra inaccessibile per il mercato italiano. Inutile sottolineare come l'asta per i bianconeri si stia facendo durissima. Sempre a centrocampo, stavolta per gennaio, la Juventus guarda con interesse a un possibile altro grande ritorno in Serie A. La corte su Sergej Milinkovic Savic va in atto da tempo, da tantissimo tempo; era già partita ai tempi della Lazio, ma le cifre imposte da Lotito sono sempre state alte e dopo qualche anno in Arabia per i bianconeri è tempo di riprovarci. Alla base la possibile volontà del giocatore di tornare, anche se lo scoglio principale resta l'ingaggio, che oggi si attesta attorno ai 20 milioni di euro l'anno. A questi parametri si fa dura, a meno che il mediano serbo non decida di spalmare il suo emolumento su più stagioni. Infine, la ricerca di un esterno di fascia destra per il mercato invernale. Detto di Nahuel Molina, costo almeno 20 milioni dall'Atletico Madrid, i dirigenti bianconeri continuano a seguire Norton Cuffy del Genoa ma anche l'ex Atalanta Timothy Castagne, già cercato dalla Juventus nelle ultime sessioni di mercato. Molto dipenderà anche dalla nomina del nuovo direttore sportivo, colui che probabilmente dovrà fare la scelta, con Marco Ottolini ancora primo nome della lista ma nelle ultime ore sarebbe emersa la candidatura anche di Domenico Teti, come scritto da Tuttojuve. Il dirigente ex Lugano e Sampdoria da qualche anno sta lavorando all'estero tra Nicosia, Arabia Saudita. Inghilterra con l'ultimo incarico al Wolverhampton.